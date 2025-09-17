תא"ל (במיל') אביגדור קהלני, מבקש להעביר מסר למפקדים וללוחמים, לפיו אסור להסס בכל הנוגע לכיבוש העיר עזה.

"אם הייתי חושב לרגע אחד שנוכל לקבל את החטופים, שנוכל להכניע אותם, שנוכל להגיע להסכם כזה שאפשר לחיות איתו, בהחלט הייתי ממליץ להפסיק. אלא שאני לא מאמין לחמאס. הם יודעים רק את כוח הזרוע. אני גם מבין את השפה הערבית שהיא לא רק שפה אלא גם מנטליות. עד שלא נגיע ונדרוך עליהם, נהיה קרוב אליהם, הם לא יוותרו וימשיכו להתעלל במדינת ישראל", אמר קהלני בראיון ל-i24NEWS.

לדבריו "הם רוצים להמשיך לשלוט בעזה, הם רוצים את ציר פילדלפי פתוח. רק מדינה שלא מסוגלת להגן על עצמה ובלי חזון, יכולה להגיע למצב שבו היא מסכימה להסתלק מעזה עם הזנב בין הרגליים".

הוא מודע היטב למחיר הכבד של המלחמה ולכאב הבלתי נתפס של משפחות החטופים, אך מציב את ביטחונה של האומה כולה בראש סדר העדיפויות. "אני מבין ויש לי דמעות כשאני חושב על החטופים, אבל אני גם חושב על עשרה מיליון אזרחים שחיים פה במדינת ישראל, שצריכים שהמלחמה הזו תסתיים ותיתן לנו כמה דורות של שקט אם נצליח בה. לכן אני בעד שנמשיך להילחם ונוכיח לעולם שאנחנו חזקים".