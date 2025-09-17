ראש אכ"א, אלוף דדו בר כליפא, הזהיר בדיון בוועדה לביקורת המדינה בכנסת כי המשבר בכח האדם בצה"ל החריף והצבא זקוק לתוספת של כ-12 אלף חיילים.

דבריו נמסרו יומיים לאחר שבהוראת בג"ץ נוקה כי החלטת הגדלות הרמטכ"ל לפנסיות הצבאיות אינן חוקיות.

בר כליפא ציין כי הנושא משפיע גם על יציבות הכוחות בשוטף: "שיהיה ברור לכם שאנשים בקבע מתקשרים ושואלים אם אפשר להקדים פרישה באמצע מלחמה".

הוא התייחס להיקף המעצרים וההקצנה בקרב הציבור החרדי והמשמעויות עבור גיוס הכוחות: "כולנו שומעים על ההקצנה של החרדים וההפגנות לוקחות לנו הרבה כוחות. הפעולות הולכות ומתגברות, וצפוי גידול במספר המעצרים, שיתגברו עם היציאות לאומן. המעצרים האלה מביאים אנשים לבתי מעצר, והם לא מתגייסים כי יש לנו פרצות בגודל של שערים בגדר: יש פסיכיאטרים ויש צבא של עורכי דין שמסדרים את מה שנקרא הפטור. ואז במקום לחסום צירים בעזה השקעת את כל המשאבים שלך אבל לא הבאת כלום. אנחנו ניתן "גזרים" למי שעבר על החוק תקופות ארוכות, ומוכנים לבוא לקראת מי שיבוא מרצונו".

לדבריו "זו טיפה ביםץ אנחנו צריכים להשקיע מיליונים בשביל בסיסים שיותאמו לחרדים, וצריך לשבת ולסדר שאנשים יפגשו או גיוס, או שירות, או תרומה, או סנקציה משכנעת. אין לנו רצון שיהיה לנו מעצרים. יש לנו רצון שיהיו מתגייסים".

בר כליפא הוסיף בדיון כי לצד האכיפה נדרשים צעדים מערכתיים ותקציביים להגדלת היצע המשרתי הקבע והמילואים ולהתאמת התשתיות לצרכי גיוס ושיבוץ חיילים ממגזרים שונים.