ישראל מנעה היום (רביעי) את כניסתם של שני חברי פרלמנט בריטים, ד"ר פיטר פרינסלי וד"ר סיימון אופר ממפלגת הלייבור, אשר הגיעו במסגרת משלחת פרלמנטרית שנועדה "לפקח על פעילות הומניטרית ביהודה ושומרון".

כלי תקשורת בריטיים דיווח כי השניים תכננו לפגוש ארגונים ישראליים ופלסטיניים הפועלים בתחום ולהתרשם משטח של התערבות הומניטרית, אך נותרו מחוץ לגבולות ישראל.

שני חברי הפרלמנט הגיבו לאירוע ותיארו את הסירוב כ"מצער למדי". במקביל, השר במשרד החוץ הבריטי האחראי על ענייני המזרח התיכון, האמיש פאלקונר, גינה את ההחלט.

לפני כחודש סירבה ישראל, להעניק אישור כניסה לראש עיריית ברצלונה חאומה קולבוני, אשר תכנן לבקר בירושלים, בבית לחם וברמאללה עקב התנהלות פרו-פלסטינית מצידו.