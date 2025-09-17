על רקע הקיפאון במשא ומתן הגיע הבוקר (רביעי) מתאם השבויים והנעדרים במלחמה, תא"ל גל הירש, לכנס הבינלאומי ללוחמה בטרור באוניברסיטת רייכמן והבהיר כי האחריות להשבת החטופים מונחת על המדינה.

"החטופים נחטפו במחדל מזעזע, הם היו ועודם בסכנה. יקירכם נחטפו כי נכשלנו, האחריות לעשות הכול להשבתם היא שלנו. המשימה טרם הושלמה כבר המון זמן, יותר מדי זמן. אני מבין את החרדה והאימה", אמר הירש.

הוא הדגיש כי ישראל היתה מוכנה להתגמש כדי ללכת לעסקה לשחרור חטופים וכי הפעולה בעיר עזה נועדה להגביר את הלחץ על חמאס. "אנחנו נמצאים במערכה המכרעת מול חמאס על מרכז הכובד בעיר עזה. המלחמה יכולה להסתיים מיד - אם חמאס ישחרר את כל חטופינו, יניח את נשקו, עזה תפורז, וגורם אחר ינהל אותה ונוכל לשמר שליטה ביטחונית. זה יכול היה לקרות מזמן. לפני יותר משנה הצעתי זאת בוושינגטון אבל חמאס לא רצה בכך. בחצי השנה האחרונה היינו נכונים להיכנס לשיחות על סיום המלחמה".

בהמשך אמר הירש "במתווה האחרון בן 11 הסעיפים שהסכמנו לו, מציין סעיף 6 את הנושאים שבהם ידונו הצדדים על סיום המלחמה - התנאי היה שחרור כל חטופינו. מעולם לא קיימנו מו"מ על עסקה חלקית, הוא תמיד היה על כולם, גם אם בשלבים".

לדבריו "לא היה להנהגת חמאס עניין להתכנס להסכם. אחרי החלטת הקבינט לשליטה מבצעית בעיר עזה, המתווכות שבו עם אמירות. נפגשנו איתן, מסרנו את עמדתנו, לא הכול מפורסם. חמאס והנהגתו הם שמטרפדים את המו"מ. בצער אני רואה ביטויים של חוסר אמון באמת הפשוטה הזו. מי שמחפש תימוכין לדבריי ימצא את זה בממשל האמריקני".

הירש ציין כי "חמאס מפעיל תעמולה שיטתית בתיבת תהודה, המסרים שלו מטריפים את המשפחות".

בסיום דבריו פנה הירש למשפחות ולציבור והדגיש את המחויבות להמשך המאמץ להשבת כל הנעדרים והחטופים: "אנחנו מרכינים ראש בפני משפחות שכולות ובפני הפצועים בגוף ובנפש, בפני החטופים השבים ובני משפחותיהם, אבל צריך גם להרים את הראש ולהתבונן בעם הזה שיצא למלחמה. האומה הזו נלחמת כעת על כל אחד מחטופיה. נלחמת עד כלות".