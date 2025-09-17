הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה פרסמה היום (רביעי) את נתוני האוכלוסייה לרגל ראש השנה תשפ"ו, מהם עולה כי בסוף שנת 2024 הייתה אוכלוסיית ישראל יותר מ-10 מיליון נפשות.

אוכלוסיית הישראלים נאמדה בכ-9.811 מיליון נפשות. יהודים ואחרים היוו כ-7.707 מיליון תושבים (78.6% מכלל אוכלוסיית הישראלים), וערבים - כ-2.104 מיליון תושבים (21.4% מכלל אוכלוסיית הישראלים). כמו כן, אוכלוסיית הזרים נאמדה בכ-260.9 אלף תושבים.

מבחינת ילודה, שיעור הגידול השנתי של אוכלוסיית הישראלים עומד על נתון של 1.2%, לעומת 1.6% בשנת 2023. מבחינת פילוח דתי בקרב האוכלוסייה היהודית מעל גיל 20, 42.7% הגדירו עצמם כלא דתיים וחילונים. 21.5% כמסורתיים-לא כל כך דתיים, 12% כמסורתיים-דתיים, 12% כדתיים ו-11.4% כחרדים.

31.1 אלף עלו למדינה בשנת 2024 לעומת 46 אלף בשנת 2023. הנתונים של הגירה של ישראלים לחו"ל מעלים כי 82.8 אלף יצאו מישראל לעומת 55.3 אלף בשנת 2023, ו-24.2 אלף חזרו לישראל לעומת 27.8 אלף בשנת 2023.

נכון לשנת 2023, 48,025 זוגות נישאו, ו-15,283 זוגות התגרשו. שיעור הפריון הכולל בישראל עומד על 2.87 ילדים בממוצע לאישה. ישנם 2,979,400 משקי בית פרטיים ו-2,330,800 משפחות גרעיניות, עם ממוצע של 3.18 נפשות למשק בית.