"אתה גס רוח": עימות בין אלעזר שטרן ללימור סון הר-מלך צילום: ערוץ 7

עימות חריף פרץ בצהריים (רביעי) בין חברי הכנסת אלעזר שטרן מיש עתיד ולימור סון הר-מלך מעוצמה יהודית במהלך דיון בועדת החוץ והביטחון של הכנסת בנוגע להחלטת בג"ץ על "הגדלות הרמטכ"ל" בכל הנוגע לפנסיות של משרתי הקבע.

שטרן ביקר את הממשלה וטען: "בוועדה הזו יש אנשים שלא רואים אותם בדיון על חוק הגיוס, ורק כשיש הזדמנות להתנגח במשרתי הקבע הם כאן".

סון הר-מלך קראה לעברו: "איפה היית אתמול בדיון על הפומות התקולות שמסכנות חיים של לוחמים?".

שטרן הגיב: "תשתקי, לא ראיתי אותך בדיונים אפילו פעם אחת" - וחברת הכנסת הטיחה בתגובה: "אתה לא תדבר אלי כך". שטרן המשיך בשלו - "אני יכול לדבר כך" וסון הר-מלך זעמה. "אתה איש גס רוח".

יו"ר הוועדה ח"כ בועז ביסמוט ניסה במהלך העימות להרגיע את הרוחות.