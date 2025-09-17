ויכוח סוער פרץ בישיבת מועצת העיר בני ברק האחרונה כאשר נציג "הפלג הירושלמי" מנחם כרמל כינה את לוחמי צה"ל "מיסיון" והגדיר את השכרת מבנה עירוני לצבא כ"יום אבל לאומי".

יעקב וידר, חבר מועצת העיר מהליכוד, תקף בחריפות את ההתבטאות: "תתביישו לכם - נאמרו פה דברים מזעזעים שלא אמורים להישמע מאדם שחי במדינת ישראל. אתה לא תקרא לחיילי צה"ל מיסיון! הם מגנים גם עליך מפני הפורעים והרוצחים".

וידר המשיך וטען: "חיילי צה"ל מגנים עלינו - ואני אגן על חיילי צה"ל. בשם איזו יהדות יש מי שמעז להשמיץ את החיילים שמחרפים נפשם כדי להגן על כולנו?"

לטענת וידר, במהלך הוויכוח, נציגי ש"ס ויהדות התורה שנכחו בדיון נמנעו מהתערבות, למרות ההתבטאויות החריפות נגד הצבא.