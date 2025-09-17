אל"מ (במיל') אורן זיני, רמ"ט החטיבה הצפונית באוגדת עזה וחבר תנועת 'הביטחוניסטים' משוחח מתוך עזה עם ערוץ 7 על ראשיתו של השלב המלחמתי הנחשב בעיני רבים למכריע ומנגד למדאיג בהתייחס לגורלם של החטופים.

בראשית הדברים ביקשנו את התייחסותו של אל"מ זיני לאווירה ולרוחם של הלוחמים והמפקדים, והוא משיב בקצרה: "אנחנו רואים את האנשים כאן למרות שקוראים להם פעם רביעית וחמישית. הם עושים את העבודה כמו גיבורים, גם אנשי המילואים וגם הסדירים".

האם המשמעות היא שכל השיח על היחלשות וקריסה הוא שיח אולפנים בלבד? זיני קובע באופן מוחלט שאכן כן. "הצבא נחוש לעשות את מה שנדרש ממנו ולא מתעסק בקשקושי תקשורת".

באשר ללחימה עצמה אנחנו שואלים אם הוא מזהה מגמה אחרת, שינוי משמעותי שיבוא לידי ביטוי גם בשטח. "בוודאי. הצבא ממשיך בכל העוצמה גם למקומות שלא היינו בעבר. לא נפרסם כמובן איפה בדיוק, למה וכמה".

"אני בהחלט רואה נחישות ורצון לקדם הגעה למצבי סיום, וכדי שנצליח לעמוד במקום הזה אנחנו חייבים להבהיר לאויב שיש לנו סבלנות, למרות שהלחימה מאוד ארוכה. ניכנס למקומות שלא היינו ונביא את הדרג המדיני לנקודת זינוק במו"מ עם יתרון לנו. זה תפקידו של הצבא. כנראה שלא נצליח להגיע לאחרון מבוקשי החמאס, אבל יש לו אבדות מאוד משמעותיות, גם בגוף וגם בתשתיות ואם נמשיך כך בכל העוצמה נביא את הדרג המדיני לעמדת יתרון במו"מ על סיום האירוע".

ועם זאת אנחנו שואלים אודות דאגתן של משפחות חטופים המוטרדות מאוד מגורל יקיריהן החטופים המוחזקים בידי חמאס כאשר צה"ל חונק את מבצרו האחרון של הארגון.

"משפחות החטופים והחטופים הם אנשים קדושים, ואנחנו מחויבים לעשות הכול כדי להחזיר אותם הביתה. זה בדיוק מה שאנחנו עושים. ההיפך הוא הנכון, אם היינו עוצרים את הלחימה, היו באים אלינו בטענות שאנחנו מסיימים כשהילדים עדיין בפנים. כל לוחם מוכן להקריב את חייו כדי להחזיר את החטופים. זה בדיוק מה שאנחנו עושים".

"אני מאלה שמבינים שהצד השני מבין רק כוח. אני לא חושב שהם יפגעו בחטופים כי הם הדבר האחרון שבידיהם כדי להגיע איתנו להסכם כלשהו. לכן יש להם אינטרס מובהק לשמור על חייהם של החטופים כדי שיהיה להם על מה להידבר".

זיני נזהר מלקבוע שיש בכוחו אפשרות להרגיע את המשפחות המודאגות. זו מילה מורכבת, הוא אומר, מאחר ואין לנבא את העתיד. "אני לא יודע להתחייב על כלום. אני רק אומר שחיילי צה"ל בסדיר ובמילואים כבר שנתיים עושים הכול ומסכנים את חייהם בכל יום כדי להחזיר את החטופים ולהבטיח שביום שלמחרת לא נחווה את מה שעברנו בשבעה באוקטובר. כל השאר ספקולציות".

לתחושתו, המסר הישראלי אודות המחיר הכבד שמשלם מי שתוקף את אזרחי ישראל, עובר היטב לצד השני. "אם היינו מראים להם את תמונת הלוויין של איך הרצועה נראית לפני כן, אני לא בטוח שהיו הולכים על המהלך הזה. המקום חרב ובכל יום אנחנו מגדילים את החורבן שם. זה מה שמגיע לצד השני ואני מקווה שיש שם רף היגיון כלשהו שינחה אותם בעתיד".