זלמן זלזניק, תלמיד ישיבת "קול תורה" בירושלים, נפטר אמש (רביעי) בגיל 32 לאחר מאבק ממושך במחלת הסרטן. הלווייתו נערכה היום מהישיבה בבית וגן והוא נטמן בהר הזיתים.

זלזניק למד בישיבת "קול תורה" 15 שנה והיה ידוע כתלמיד מצטיין ובעל אופי מיוחד. עמיתיו מתארים אותו כאדם שלמרות הסבל הרב המשיך ללמוד בהתמדה ובמסירות, תמיד חייך לזולת והאיר את פני כל מי שפגש.

עמיתיו לישיבה זוכרים אותו כאדם יוצא דופן שהצליח לשמח אחרים למרות קשייו האישיים, ושהמשיך בלימודי התורה עד רגעיו האחרונים.

המשפחה כבר איבדה בעבר את בתם חיה, שנפטרה אף היא לאחר מחלה קשה.