טקס השקת ספר על יהדות לובלין צילום: ערוץ 7

טקס מרגש בלובלין: בנוכחות שגריר ישראל בפולין, מושל המחוז, הבישוף המקומי, מאות תלמידי בתי ספר ואישים נוספים, התקיים טקס במסגרתו נחנך ספר חדש המתעד את יהדות לובלין.

הספר נכתב על ידי פרופסור סבינה בובר, היסטוריונית המתמחה ביהדות לובלין, מהאוניברסיטה הקתולית בלובלין. במהלך הטקס נישאו נאומים על ידי מושל מחוז לובלין, ירוסלב סטביארסקי, שסיפר על הפעילות של הרשויות, בשיתוף תושבים מקומיים ותלמידי בתי ספר, הפועלים לשמר את בתי הקברות היהודיים וכן בהצבת שלטי זיכרון ברחבי המחוז כולו, לזכר הקהילות היהודיות שחיו באזור עד פרוץ מלחמת העולם שנייה.

שגריר ישראל בפולין, יעקב פינקלשטיין, דיבר על התקופה הקשה העוברת על מדינת ישראל ועל הצורך ב"השכלה, השכלה והשכלה", לדבריו, על מנת לחנך את הדורות הבאים לסובלנות וידיעת ההיסטוריה בצורה טובה יותר.

לאחר הנאומים התקיים דיון בו הועלו שאלות על ההיסטוריה היהודית של לובלין, שכונתה בעבר "ירושלים של פולין" לאור העובדה כי 45 אלף יהודים התגוררו בעיר עד פרוץ מלחמת העולם השנייה. בסוף הטקס המרגש התקיים מופע של להקת צעירים מקומיים ששחזרו חוויות ואירועים מחיי הקהילה היהודית, לצלילי שירים ובהם "הבה נגילה" וכן ""הבאנו שלום עליכם".