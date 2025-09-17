ועדת הכלכלה של הכנסת קיימה היום (רביעי) דיון על העיכוב בפרסום הנוהל החדש להגשת בקשות לקבלת תג חניה לנכה.

בדיון נחשף כי כמעט רבע מהתווים הקיימים חשודים כמזויפים, והנכים עצמם דיווחו על קשיים חמורים בקבלת הזכאות.

יו"ר הוועדה ח"כ דוד ביטן קרא למשרד התחבורה לבטל את ההנפקה האוטומטית לשני תווים לנכה ואמר, "יש יותר מידי תווי נכה. למה נותנים שניים לאדם? מספיק אחד. תגישו חקיקה לתג אחד בלבד ופה בוועדה נעביר את זה במהירות".

ראש מינהל התנועה במשרד התחבורה אדי בן ליש הציג את היקף התופעה ואמר, "כיום ישנם כ-650,000 תגי חניה בארץ, כ-18% מכלל הרכבים בארץ, לעומת 8% בלבד באירופה. בשנה שעברה זיהינו תופעה של זיוף... התגלו קרוב ל-150,000 תגים חשודים שהוגשו בידי מאכערים". לדבריו, המשרד נערך למעבר לתו דיגיטלי באמצעות אפליקציית "חניתי".

בדיון נשמעו גם הסתייגויות מהמהלך. סגנית ראש עיריית תל אביב מיטל להבי אמרה כי מדובר ב"בזבוז זמן" ותהתה לגבי יכולת הפיקוח בפריפריה. ח"כ טלי גוטליב התריעה מפני פגיעה בפרטיות קטינים. נכים ובני משפחותיהם ביקשו פתרונות מעשיים: אסתר קרמר הציעה הפעלה באמצעות זיהוי ביומטרי, ואילו נציגי עמותות דרשו לכלול חולים כרוניים הזקוקים לתג לצמיתות.

נציגי עמותות חולי פיברוזיס ריאתי, מחלות מעי דלקתיות ועמותות חולי סרטן התריעו מפני הדרתם מהקריטריונים החדשים. מנכ"לית עמותת חו"ף וידי בר נתן אמרה, "אנחנו מבקשים לאפשר תג חניה לצמיתות לחולים הכרוניים, כדי למנוע פגיעה וטרטור של החולים ובני המשפחה".

נציגי משרד התחבורה וביטוח לאומי עדכנו כי בקרוב יופעל ממשק שיתוף מידע בין המשרדים, כדי לשפר את הבדיקות וההכרעות.