בג"ץ פסק השבוע כי "הגדלות הרמטכ"ל" - תוספות הפנסיה המיוחדות לקציני צה"ל - אינן חוקיות, אך הורה על המשך תשלומן עד לסוף שנת 2025. מדובר בהחלטה שמגיעה לאחר דיון ציבורי סוער וגרירת רגליים במשך שש שנים.

מאז החלה הבדיקה בנושא, שולמו במסגרת זו מעל ל־8 מיליארד שקלים. כעת, לאחר פסיקת בג"ץ, מבקש שר הביטחון ישראל כ"ץ להסדיר את החריגות, ואילו שר האוצר בצלאל סמוטריץ' הודיע כי הוא "מחויב לפשרה" מול מערכת הביטחון, ולכן לא יפעל לביטול התוספות.

בדיון שנערך היום (רביעי) בוועדת הכספים בכנסת, במסגרת דיון על תקציב הביטחון המתוקן, תקף יו"ר הוועדה, ח"כ חנוך מילביצקי, את המשך התשלומים. לדבריו, "איך ייתכן שחיילים נכנסים לעזה בנגמ”שים מיושנים, בעוד שממשיכים לשלם מיליארדים על פנסיות שהוגדרו לא חוקיות?".

עוד הוסיף מילביצקי, "אני מבקש להבין את ההתעלמות של משרד האוצר מתשלומים לא חוקיים בהיקף של למעלה מ־1.5 מיליארד שקל בשנה".