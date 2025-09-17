בית משפט השלום ברחובות זיכה היום (רביעי) מכל האישומים את ירדן מן, מורה בת 53 מרחובות, שהועמדה לדין באשמת תקיפה ואיומים נגד השרה עידית סילמן.

השופטת בתיק כתבה כי לאחר שבחנה את העדויות, ההקלטות והצילומים שהוגשו כראיה, לא מצאה הסברים משכנעים לנסיבות המקרה. "לא מצאתי הסברים מניחים את הדעת. הנאשמת מסרה גרסה יציבה המתיישבת עם ראיות אוביקטיביות. זיכיתי אותה מעבירת איומים".

השופטת התייחסה גם לאמינות העדים ומצאה סתירות מהותיות בין גרסאות שנמסרו במשטרה לבין עדויות שנשמעו בבית המשפט. בין היתר ציינה כי עד אחד תיאר במשטרה ראיית סטירה אך בפני בית המשפט כבר דיבר על "הרמת יד", ועד אחר שמע את "רעש של סטירה" במשטרה אך ספק אם היה נוכח במקום כפי שטען. על רקע הסתירות קבעה השופטת כי לא הוצגה עדות החוצה את רף ההוכחה הנדרש בעבירות פליליות.

באשר לאירוע עצמו כתבה השופטת: "במצב דברים זה, כאשר מדובר באירוע שקרה כהרף עין, קבע בית המשפט כי תגובתה של הנאשמת היא אוטומטית ובלתי-רצונית, מתוך רפלקס, שנועד להגן על פניה ועיניה. בסופו של דבר, אכן נגרמה תוצאה מצערת של פגיעה בגופה של השרה סילמן ונזק אסתטי קל לטלפון הנייד שלה, אולם זוהי תוצאה מקרית, שנגרמה עקב הדיפת הטלפון בשילוב העובדה שהשרה סילמן החזיקה את הטלפון מול פניה".

השופטת חזרה והבהירה כי לא מתקיימת הוכחה לכוונה לפגוע או למתכוון לגרום לנזק, וקבעה: "אין בכך כדי ללמד על כוונה של הנאשמת לפגוע בשרה סילמן, או על מודעותה לאפשרות הפגיעה בגופה או ברכושה". לפיכך נפסק זיכויה של מן מכל האישומים שהועלו נגדה.

לאחר מתן הפסק הדין מסרה מן, שהוצגה על-ידי עורכי הדין גבי לסקי ויוני נוסבאום, כי "הצדק נעשה". השרה סילמן עקצה: "אילו רק הייתי שופטת שנזרקה עליה נעל".