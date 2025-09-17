תיעוד מהזירה מד"א

יחידת התביעות של מחוז ש"י הגישה כתב אישום נגד ערבי העובד במנהל האזרחי, בעבירת תקיפה של פעיל ימין בגוש עציון בראשו באמצעות מוט ברזל, לפני כשבועיים.

עו"ד חיים בלייכר מארגון חוננו המייצג את המתיישב קרא למשטרה וליחידת התביעות “למצות הדין” עם המעורבים.

במכתבו למשטרה תיאר בלייכר את נסיבות האירוע ותוצאותיו: "בוצע פינוי מאחז ישראלי סמוך לישוב מיצד. לאחר הפינוי הותקף מרשי, יחד עם אזרחים נוספים, על ידי מספר עובדים ערבים שפינו את המקום. התקיפה בוצעה באמצעות כלי עבודה חדים, כגון אתי חפירה, לומים, מכוש ובזנטים. מרשי הוכה בעוצמה בראשו באמצעות לום מתכת או בזנט. כתוצאה מהתקיפה, נגרמו לו חתכים עמוקים והוא נפל לרצפה".

הוא מתח ביקורת על שחרור החשודים בתקיפה וטוען כי הדבר מנע הטלת תנאים מגבילים בעת חקירת האירוע. "אנו מבינים כי החשודים, כולל הנאשם, שוחררו על ידי משטרת גוש עציון בטרם הוגש נגדם כתב אישום. שחרור זה מנע הטלת תנאים מגבילים או מעצר, למרות מסוכנותם הרבה. מרשי מעוניין לוודא מיצוי דין מלא וענישה מחמירה כנגד הנאשם ויתר החשודים באירוע." עו"ד בלייכר דרש מהיחידה החוקרת לחדד נהלים כך ש"חשוד בעבירות אלימות חמורות לא ישוחרר בטרם יוגש נגדו כתב אישום, וניתן יהיה להמשיך את מעצרו ככל שנדרש".

בתום החיפושים והמעצרים שאירעו לאחר האירוע נעצרו חמישה עובדים, אך כולם שוחררו ללא הגבלות. רק נגד אחד מן המעורבים הוחלט להגיש כתב אישום. על־פי הדיווח, פעיל הימין שספג את המכה טופל רפואית עקב חתכים עמוקים ופונה לקבלת טיפול.

"מדובר באירוע חמור ביותר בו עובדים של גוף ציבורי תוקפים מתיישבים. למרות האלימות הקשה בה נקטו התוקפים הם שוחררו ללא כל תנאי. אנו דורשים כי כלל התוקפים יועמדו לדין ויענשו בחומרה. לא ייתכן כי התוקף האלים נגדו הוגש כתב אישום יהלך חופשי ויסכן את ביטחון הציבור", סיכם עורך הדין.