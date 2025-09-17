מוחמד מסאד, לשעבר מחבל בארגון אש"ף וכיום פעיל במאבק בשחיתות הרשות הפלשתינית, טוען בשיחה עם ערוץ 7 כי הוא מקבל מסרים מתושבים ברצועת עזה על מיקומם של חטופים ישראלים - אך לדבריו, כשניסה להעביר את המידע לגורמי שב"כ, הוא נתקל בהתעלמות.

מסאד מספר כי מקורותיו בעזה כוללים תושבים שנפגעו קשות משלטון חמאס ומעוניינים להתנקם בארגון. "הוכחתי להם שאני מביא להם מסרים מהרצועה ומחוליות של חמאס וממקומות רגישים ומקומות שיש בהם חטופים, אבל לצערי השב"כ רוצה לעבוד רק בשיטה שלו שמשאירה את החטופים ולא לתת לאף אחד לנצח".

לדבריו, מדובר באנשים שהוא מכיר אישית, "אנשים שנולדתי וגדלתי איתם... המטרה שלי ושלהם היא מטרה משותפת - עתיד טוב בלי מחבלים בינינו. אנחנו רוצים לגרש את החמאסניקים הטרוריסטים ומי שרוצה להמשיך בפיגועים ובשנאת היהודים".

עוד הוסיף מסאד כי הוא מעביר מידע קונקרטי ומעודכן, לרבות שמות, תמונות ומיקומים של חוטפים ובכירים מחמאס. "אמרתי שאני יכול להחזיר את החטופים בתוך שישים יום, אבל יש כאלה שרוצים שהמדינה לא תצליח, כי טוב להם שההורים של החטופים יישארו בהפגנות קפלן... אם ישתחררו החטופים - לא יישארו אנשים בקפלן".

מסאד חזר על טענותיו הוותיקות בדבר קשרים אינטרסנטיים בין בכירים בשב"כ לבין גורמים פלשתיניים, שלדבריו גורפים רווחים מאישורי עבודה, העברות סחורה ופרויקטים כלכליים. "זו מערכת שנכשלת שוב ושוב מאז 2005-2006 עד שהגענו לשבעה באוקטובר. זו מערכת שצריכה להשתנות כולה".

הוא קורא לגוף ביטחוני נקי משחיתות שיעבוד עמו בשיתוף פעולה, "אבל שלא יהיה גוף מושחת שסוחר בדמים של הישראלים ושל הערבים החפים מפשע... מוסא אבו מרזוק יצא וחזר וכך כל הדרג הבכיר של חמאס. כנראה שיש להם שותפים באחת ממערכות הביטחון".

על הסכנות האישיות הכרוכות בפעילותו, אמר מסאד: "אני מפחד ומחכה למוות בכל רגע, ולכן התחלתי להוציא את הכול, כדי שאם אחטוף כדור העולם יידע למה חטפתי כדור".