משרד המשפטים הודיע לבג"ץ כי הוא לא מתכוון לחקור את הדלפת הסרטון משדה תימן בנוגע לתקיפה, לכאורה, של מחבל נוח'בה.

בתגובת המשרד נכתב כי הסרטון לא גרם כל נזק לביטחון המדינה ולא חשף מידע מסווג.

במסמך צוין גם כי על דעת המשנה לפרקליט המדינה וגורמי החקירה השונים הוחלט כי לא ניתן לבצע פעולות חקירה נוספות כדי לאתר את המדליף והבדיקה בעניין זה הסתיימה.

נזכיר כי הסרטון שימש גורמים אנטי-ישראלים לתעמולה בטענה שפרסומו על ידי כלי תקשורת ישראלים מהווה הוכחה לנכונות טענות המחבל.

ח"כ טלי גוטליב הגיבה בזעם להודעה. "הפצרי"ת תומר ירושלמי, מצ"ח, יועמשי"ת מיארה וחבר משרתיה. חבורת נותני ומקבלי שוחד מהסוג המכוער ביותר שיש מיארה שומרת על הפצרי"ת מדליפת סרטון לוחמי כח 100. היועמשית עשתה הכל כדי לא לחקור את הפצ"רית שפגעה בלוחמינו פגיעה אנושה".