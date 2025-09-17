יו"ר מפלגת הציונות הדתית, שר האוצר בצלאל סמוטריץ', מותח ביקורת על ראשי השב"כ לשעבר שהגישו השגות על מינויו של האלוף דוד זיני לתפקיד ראש השב"כ.

על המתקפה הציבורית כלפי זיני אמר סמוטריץ' במילים נוקבות כי "קמפיין ההכפשות נגד זיני ואלפי הפניות המטוררלות נגדו לוועדת גרוניס לא נועדו למנוע את המינוי. לכולם ברור שניסיונות השחרה דמגוגיים בשל דעות והתבטאויות של בני משפחתו לא יביאו לפסילתו".

סמוטריץ' האשים כי המטרה העיקרית של הקמפיין היא להפחיד ולמשטר את המועמד מראש: "הקמפיין הזה נועד להפחיד ולמשטר אותו מראש. לאלף אותו ולהביא אותו לתפקיד מורתע מאימת השמאל והתקשורת, יראה כנוע למרותה וצייתן לגחמותיה." לדבריו, זוהי שיטה שחוזרת על עצמה בכל מינוי לבכיר שאינו 'מחונטת ערוץ 12 ועיתון הארץ'".

באשר לאישיותו של זיני והסיכוי כי הקמפיין יצליח, אמר סמוטריץ': "למיטב ידיעתי, על זיני זה פשוט לא יעבוד. מדובר באיש אמיץ וממלכתי, חדור תחושת שליחות עליונה ואמונה עזה בצדקת דרכו, שם פס על תעשיית הצביעות ואדיש למה יאמרו או יחשבו עליו באולפנים או בחדרי המערכת. זיני הוא איש עם עמוד שדרה, רחוק מרקדני המה יפית שמנסים רק למצוא חן ולקבל חיבוק תקשורתי וחום מהברנז'ה. ולכן בדיוק הם כל כך מפחדים ממנו".

השר אבי דיכטר, שכיהן בעצמו בתפקיד ראש השב"כ, התייחס גם הוא למהלך של ראשי השב"כ לשעבר.

"לפחות שניים מארבעת ראשי השב"כ שיצאו נגד מינויו של האלוף זיני לרה"ש, קשורים להבאתו של ראש ארגון מחוץ לארגון. שב"כ של ה-7.10 חווה את הכשלון הכבד ביותר בתולדותיו משלא מילא את ייעודו להתריע ולמנוע את המתקפה של החמאס. רוב אנשי הארגון ממוקדים ביעד זה ואף על פי כן, הארגון כשל בעמידה בו. ראש הממשלה נתניהו החליט למנות את האלוף במיל' דוד זיני לתפקיד. מדוע ארבעה ראשי שב"כ לשעבר סבורים שרה"מ נתניהו לא יכול למנותו?

הייתי ראש המרחב הדרומי בשב"כ כשעמי איילון הופיע כמועמד להחליף את כרמי גילון, שהתפטר בעקבות רצח רבין. אני זוכר את החששות שלו, מאיך יקבלו אותו בארגון לאור כל מיני לשעברים שמחו על שמצניחים אדמירל לארגון. העברתי לו מסר חד וברור באמצעות חבר משותף, אלוף בעצמו, שאין לעמי איילון סיבה לדאוג והארגון וראשיו, ובתוכם אני, נקבלו בהערכה ונעזור לו להוביל את הארגון לשיקום ולהצלחה - וכך גם היה", הוסיף דיכטר.

הוא ציין כי "לאחר שרה"מ נתניהו הודיע על כוונתו למנות את זיני, שוחחתי עם האלוף ואמרתי לו שהריטואל של הלשעברים מתקופת עמי איילון, יחזור גם לגביו והמלצתי לו שלא להתרגש מזה. איני רואה שום סיבה או גורם, פרט להצבעה בממשלה, שיכול להשפיע. אני מכיר את אנשי הארגון המכהנים, הם משרתי ציבור בנשמתם, בשונה מהלשעברים, שחלקם היו פוליטיקאים מזוהים וחלקם שקועים עמוקות בפוליטיקה, אך חוששים להיכנס לתוכה פן יסתבר להם שהם לא כל כך בחירים.

אלוף דוד זיני, זקוף קומתך וצעד לעבר התפקיד בראש מורם ובחרדת קודש. ציפיות העם והממשלה ממך, מרקיעות שחקים. אל תרא ואל תחת כי עמך אל. וארבעת הלשעברים, כשתתמנה בע"ה, הזמן אותם לשיחה ושמע מהם עצות איך להצליח כראש השב"כ. הם יעזרו לך באימוץ דברים טובים שעשו וגם בטעויות שעשו", סיכם.