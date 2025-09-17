מה חושף מדרש תהילים על חטא דוד ובת־שבע - שמרגש כל כך את המשתתפים בשיעור?

חכמי ארץ ישראל לא עוצמים עיניים מול החטא. להפך - הם מישירים אליו מבט ואומרים בפשטות: זה החטא החמור ביותר בתולדות ישראל. אבל דווקא מהמקום הזה הם חושפים סוד גדול: אותו חטא עצמו הפך למפתח של תשובה, לא רק לדוד, אלא לכל הדורות הבאים.

"אתם שווים כל הון שבעולם", כך כותבת אחת המשתתפות בשיעור. משפט קצר ופשוט, אבל הוא מצליח ללכוד את התחושה של רבים שנחשפו ללימוד הזה.

הרב ד"ר חיים ויסמן מסביר: "חכמי ארץ ישראל, שהכירו את הלב האנושי על שבריו, התבוננו במבט חודר על חטאו של המלך הגדול ומסרו לנו בתוך מדרש תהילים העתיק את הסוד של המפתח הזה. מפתח שיכול לפתוח את שער התשובה גם כשנדמה לנו שהוא סגור, ולהוביל אותנו מהכאב ומהחרטה אל התחלה חדשה".

משתתף אחר מספר: "הייתי ספקן, אבל החכמה וההבנות שהולכות איתי לאחר כל אגדה הן ללא תחליף."

ומשתתפת נוספת מוסיפה: "איזה כיף להאזין לכם, רגעים של נחת בעולם סוער."

משפחת ויסמן באדיבות המצולמים

השיעור ניתן במסגרת "אגדת השבוע" - המיזם שמחזיר את מדרשי חז"ל לחיים, ומראה את כוחם לרפא ולגעת גם בלב האדם בן-זמננו. הרב ד"ר חיים ויסמן מסביר: "בכל פעם שיהודי חדש נחשף ל'אגדת השבוע', אני מתרגש. אני יודע שהעומק והכנות של חכמי ארץ ישראל מצליחים לגעת עמוק בנפש, ולפתוח שער שלא תמיד ידענו שקיים."

פרויקט "אגדת השבוע" נולד כדי להאיר פנינים נעלמות מתוך אוצר האגדה הרחב. בכל שבוע מתפרסם שיעור חדש המחובר לפרשת השבוע או למועד, ובו חוזרים אל מדרש שלם, מתבוננים בו לעומק, ומגלים את המסר החי שחכמים ביקשו למסור לדורות. זהו לימוד שמעניק כבוד לטקסט הקדום, מפענח את הסוד הטמון בו, ומחבר אותו ישירות אל חיינו כאן ועכשיו.

בימים אלה, כשאנחנו עומדים בפתחו של ראש השנה, יש לנו הזדמנות לחזור אל הסיפור של דוד ובת-שבע בעיניים חדשות. דווקא הסיפור הקשה הזה, שנחשב לאחד החמורים בהיסטוריה שלנו, הופך במדרש הארץ-ישראלי למפתח שפותח את שערי הסליחה - גם לנו, ברגעים שבהם אנחנו מבקשים לפתוח דף חדש.

