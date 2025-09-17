מובילי הזרם המשיחיסטי בחסידות חב"ד פרסמו הודעה לתלמידי ישיבות בה הם מזהירים מפני חתימה על הסכמי גיוס בתמורה לאישור טיסה לניו יורק לחגי תשרי.

ההודעה מגיעה על רקע גל מעצרים של בחורי ישיבות בנתב"ג, כאשר חלקם נעצרו בדרכם לברוקלין לבקר במרכז חב"ד העולמי "770" לראש השנה.

הרבנים טוענים כי הרשויות מנסות לנצל את הרצון העז של החסידים להימצא ליד קבר הרבי בתקופה זו, על מנת ללחוץ עליהם לחתום על "הסכם תלמיד לתמיד" המחייב גיוס תוך 20 חודשים.

במכתב נכתב: "הם בונים על כך שבשעת לחץ, הרבה בחורים לא יעמדו בניסיון ויחתמו על גיוס". הרבנים משווים את הלחץ הזה ל"כפייה לגלח זקן" - דבר שנחשב בלתי נתפס בקהילת חב"ד.

הרבנים מצטטים מדברי הרבי מליובאוויטש: "בחור שעוזב עכשיו את הישיבה הוא עריק, שלא רק שאינו מועיל למלחמה, אלא פותח את החזית בפני האויב", וכן: "בחור שלומד תורה מגן על הארץ יותר מבחור העומד בגבול".

במכתב נכתב: "תמימים יקרים! חוסו על נפשותיכם ואל תחתמו על גיוס תמורת טיסה לתשרי השנה! ראו זאת כמו בתקופת הקורונה או המלחמה עם איראן שאי אפשר היה לטוס".

בית דין רבני חב"ד כבר פרסם לפני חודש הבהרה לבחורי ישיבות שלא לנסוע השנה אם יש חשש למעצר בשדה התעופה.