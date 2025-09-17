נאומו של הרב בר ללא קרדיט

הרב הראשי הרב קלמן מאיר בר נשא הבוקר (רביעי) נאום בקונגרס הבינלאומי למנהיגי דתות באסטנה, בירת קזחסטן, שם הוא משתתף יחד עם הראשון לציון הרב דוד יוסף.

בנאומו בפני מנהיגי דתות ממדינות שונות הבהיר הרב בר: "המלחמה הזו איננה מלחמת דת כלל ועיקר. היהדות איננה נגד אף דת. אנחנו ביהדות מכבדים את כל הדתות".

הרב תיאר את האירועים ב-7 באוקטובר: "מחבלים מעזה נכנסו לארץ ישראל כדי לרצוח ולכלות אותנו, גברים, נשים וילדים. לא רק לרצוח אלא להתעלל. הם רצחו את ההורים, והכניסו את התינוקות לכלוב ללא אפשרות אוכל ושתייה כדי שימותו ברעב ובצמא".

הרב סיפר על ביקורו ביישובים שנפגעו: "ראיתי במו עיניי את הדברים הנוראים שעשו המחבלים מתוך סאדיזם אמיתי דווקא לאותם תושבים ישראלים שהיו מיטיבים איתם, מסייעים להם, לוקחים אותם לבתי חולים בישראל. דווקא אותם הם רצחו, הם עינו".

בהמשך אמר: "אנו עם שרוצה ומחפש שלום, אך מי שמנסה להרוג אותנו - אנחנו נעמוד בכל כוחנו נגדו כדי להגן על עצמנו בכל צורה שהיא". בסיום דבריו קרא הרב למנהיגי הדתות לפעול בכל כוחם להחזרת החטופים לביתם.

הקונגרס נערך תחת אבטחה כבדה בהשתתפות מנהיגי דתות מכל העולם.