בנט מפרק את דוח האו"ם: "זה לא רצח עם, זה מגוחך" צילום: דוברות

ראש הממשלה לשעבר, נפתלי בנט, תקף את דוח האום שהאשים את ישראל בביצוע "רצח עם בעזה" והפריך את הטענות בראיון לרשת "סקיי ניוז".

"ב-72 עמודים היה הגיוני לציין איך הכל התחיל, עם טבח של חמאס ב-1,200 ישראלים, שריפת תינוקות, עריפת ראשים ואונס נשים. האם זה הגיוני שהם השמיטו את כל זה והתחילו רק אחרי? שהם שכחו את זה ב'מקרה'?", תהה בנט.

הוא הצהיר כי ישראל פועלת באופן מלא בחסות החוק הבינלאומי. כשהמראיין הטיח בו את הפעולות המיוחסות לישראל בדוח ענה בנט: "כל מה שאתה טוען כאן לא קרה בכלל. מה שקרה הוא שחמאס הפך כמעט כל בית שני בעזה לבסיס טרור. על פי החוק הבינלאומי, כשאתה הופך בית לבסיס טרור, הוא הופך לבסיס טרור. אתה לא יכול להגן על עצמך באמצעות ירי רקטות מתוך בית מגורים".

ראש הממשלה לשעבר הביא גם דוגמה. "בעמוד 29 של הדוח, מדובר על כך שישראל תקפה בכוונה בית חולים ספציפי. מה שהם שכחו לציין בדוח הוא שאנחנו כיוונו למוחמד סנוואר, האדריכל של כל הטבח והמלחמה הזו. האם זה לא מרושל בעיניך לנהוג כך?", תהה בנט.

בנט לא התנצל על פעילות ישראל בעזה. "חמאס הם חיות אדם. הם נאצים. הציבור בעזה, ברובו תמך בטבח של השבעה באוקטובר. היו חגיגות המוניות בכל מקום".

בנט הציב תנאי ברור ופשוט לסיום המלחמה, והטיל את האחריות המלאה על ארגון הטרור. "זה ייגמר ברגע שחמאס ישחרר את החטופים ויניח את נשקו. אנחנו לא רוצים להילחם באף אחד בעזה. לא רצינו את המלחמה הזו. אין לנו שאיפות טריטוריאליות בעזה. ברגע שהם יחליטו להפסיק להרוג יהודים, כל הדבר הזה ייגמר".