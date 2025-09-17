פרטים חדשים על שיגור הרקטה מאזור בנימין מעלים כי מדובר ברקטת 'קסאם' בייצור ביתי, בעלת ראש קרב קטן. הרקטה שוגרה מכפר ניעמה, והערכת גורמי ביטחון היא כי מדובר בטווח של כ-10 קילומטרים.

ב-i24news דווח כי זהו המקרה הראשון שבו רקטה משטח יהודה ושומרון מגיעה לרמת בשלות מבצעית שכזו, ומעלה חשש מהסלמה באמצעי הלחימה בקרב גורמים עוינים באזור.

אתמול פורסם לראשונה כי במערכת הביטחון הביעו דאגה רבה בעקבות אירוע חריג שאירע בשבוע שעבר סמוך לכביש 443. השיגור כשל ומנגנוני הביטחון של הרשות הפלסטינית הצליחו לתפוס את המחבלים שניסו לשגר אותה.

נכון לשעה זו, העצורים טרם הועברו לידי צה"ל. גורמים ביטחוניים מציינים כי מדובר באירוע תקדימי שבו נתפסו בחיפושים שתי רקטות במרחב.

דובר צה"ל מסר בתגובה: "בשבוע שעבר אותרה רקטה מאולתרת במרחב כפר ניעמה. מבדיקת הפריט עולה כי הרקטה ללא ראש קרב וללא חומר נפץ תקני. הפריט נמצא בחקירת חבלני מג"ב איו"ש לצד ניהול מאמץ מבצעי ומודיעיני לסיכול התשתית".