ועדת החוץ והביטחון של הכנסת, בראשות ח"כ בועז ביסמוט, קיימה דיון נוסף בהצעת חוק "הגדלות הרמטכ"ל" הדיון נערך בעקבות פסיקת בג"ץ מאתמול שקבעה כי סמכות הרמטכ"ל להעניק לפורשי צה"ל רכיב פנסיה מוגדל חורגת מהמסגרת שנקבעה בחוק.

ההצעה הנוכחית מבקשת להסדיר בחקיקה את תשלום רכיב "השלמת תקופות השירות" לגמלאי צה"ל שכבר פרשו, וכן למשרתי הקבע שעתידים לפרוש. במסגרת החוק מוצע מנגנון הפחתה חלקית ומדורגת של עדכוני הגמלה העתידיים בהתאם למדד המחירים לצרכן, כך שהגמלה לא תפחת אלא שיעור עדכונה בלבד יושפע.

בדיון אמר תא"ל אמיר ודמני, רמ"ט אכ"א, "מאז הפסיקה של בג"ץ יש לנו מורכבות מאוד גדולה בתוך הצבא בגלל הצורך בוודאות ובהסדרה. דווקא בימים האלה שמשרתי צה"ל נמצאים בכל המקומות, בכל הגבולות ובלחימה חייבים להעביר מסר. האנשים האלה מצפים מאיתנו לתת להם את המענה הראוי".

ח"כ אלעזר שטרן התריע כי ההצעה פוגעת בתדמית משרתי הקבע, "הבית הזה מקרין על בתים אחרים שמשלמים את המחיר היקר ביותר ובסוף הם באים לכאן ועושים מהם רודפי בצע. תוספת הרמטכ"ל זה חלק מהתגמולים. ולמרות זאת זה לא מילא את השורות. צריך לסדר את זה גם באופן חוקי".

ח"כ עמית הלוי הלך צעד נוסף וטען כי מדובר בפגיעה חמורה בציבור, "יש פה שוד של מיליארדים שמוחבא ומוסתר מהציבור. מיליארדים חסרים לצורך ציוד, לצורך הכשרת מפקדים, לצורך אימונים, רכבים ועוד. יש הגדרה אחרת לחוק הזה חוץ מהלבנת הון? היו כאלה שרצו ועדת חקירה ממלכתית כל הצוללות שעלו 3 מיליארד פה מדובר על 100 מיליארד"

ח"כ רם בן ברק אמר בדיון, "אני מסכים לפתוח על ועדת חקירה ממלכתית על "הגדלות הרמטכ"ל יחד עם ועדת חקירה גם על ה-7 באוקטובר".

תא"ל במיל', אביגדור קהלני אמר בדיון, "אותנו אף פעם לא עניין כמה קיבלנו. באנו לשרת בצה"ל מתוך אהבה למדינה ולארץ". קהלני אמר להלוי בתום הדיון, "מוכן לוותר על התוספות בפנסיה שלי בתמורה שתקנו בכסף עוד ציוד ללוחמי צה"ל".