עשרות לוחמים במסלול ההסדר ששירתו בחטיבת כפיר שובצו לאחרונה לגדודים תחת אוגדת יערה בפיקוד העורף - גדודים בהם משרתות גם לוחמות יוצאות מסגרות מעורבות.

לוחמים ששובצו בגדודים אלו טוענים כי לא ניתן להם מענה הולם לבקשתם לעבור ליחידות אחרות, אף שפנו למפקדיהם בנושא. לדבריהם, שילוב הלוחמות בגדוד הפך את השירות לבלתי אפשרי מבחינתם.

אחד הלוחמים תיאר את תחושותיו מהשירות, "הגדוד התחיל כגדוד רגיל, ועם הזמן נכנסו בנות לגדוד. בהתחלה בפלוגה אחת, בהמשך לפלוגה נוספת וככל הנראה הנגע הזה ימשיך ויגדל. אנחנו קבוצה לא מבוטלת של לוחמים שמההתחלה ביקשנו לעבור, ונתקלנו בסירוב קבוע כי אנחנו ב'פלוגה מגדרית' והבנות בפלוגות אחרות. בתעסוקה האחרונה היינו כמעט שבוע שלם כל הגדוד במתחם אחד של בית ספר, וזה היה על הפנים מבחינת הערבוב. מבחינתי הגיעו מים עד נפש וכבר באמת אי אפשר יותר להמשיך ככה".

אפרת לופו, מייסדת תנועת נשות לוחמים למען קדושת המחנה מבית ארגון חותם, התייחסה לדברים ואמרה, "די לפגיעה בלוחמים שומרי המסורת בשם הפרוגרס. צה"ל חייב לכבד את לוחמיו שומרי המצוות. אין כל דרך לדבר על גיוס חרדים בלי לאפשר לשומרי מצוות לשרת כהלכה בצה"ל".

מנגד, גורמים המעורים בפרטים טוענים כי אין כל חריגה מהפקודות המגדריות בצה"ל, וכי הגדודים עומדים בהנחיות הנוגעות להפרדה מגדרית ברמת הפלוגה.

מדובר צה"ל נמסר, "צה"ל פועל ככל שביכולתו כדי לספק לחייליו שירות מותאם, הן בהיבט המגדרי והן במענה לצרכים דתיים ותרבותיים, במסגרת העקרונות והיכולות הקיימות. באוגדת יערה קיימת מסגרת מגדרית ברמת הפלוגה, המאפשרת שירות מותאם ללוחמים במסלול ישיבות ההסדר".