חבר המועצה השתלח: 'מזרוחניק מסריח' צילום: באדיבות המצלם

זעזוע בקרב חברי המועצה החרדים בגבעת זאב בעקבות אמירה מקוממת של חבר האופוזיציה קיווי ויין, אשר כינה את היועץ המשפטי של המועצה, עו"ד יזהר דגני, "מזרוחניק מסריח" במהלך ישיבת מועצה - ביטוי חריג בשיח המוניציפלי המקומי.

בקרב חברי הסיעות החרדיות במועצה הביעו זעם עמוק על ההתבטאות, וקראו לגנות פומבית ולהתנער מדבריו של ויין. לטענתם, מדובר בחציית קו אדום ובשיח מבזה ומפלג.

ממועצת גבעת זאב נמסר בתגובה: "בגבעת זאב חיים כולם יחד, באחדות ובכבוד הדדי. חבר המועצה שדיבר באופן בוטה איננו מייצג איש. אין מקום לסגנון ולתוכן הדברים המבישים שנאמרו על ידו, שבעיקר מעידים על אומרם".

יצחק ברנר, סגן ומ"מ ראש מועצת גבעת זאב מטעם "דגל התורה", מסר: "גבעת זאב היא יישוב המשמש סמל ודוגמה לאחדות בין המגזרים. זוהי הזדמנות להדגיש את שיתוף הפעולה הפורה בין ראש המועצה, המנכ"לית והיועץ המשפטי בעבודה היומיומית למען הציבור החרדי וכלל התושבים. טובת היישוב ותושביו עומדת לנגד עינינו תמיד.

האחדות וקירוב הלבבות הם דרכנו, זו הדרך שמנחים אותנו רבותינו, והיא גם רצון התושבים. חשוב להבהיר כי האיש המדובר לא זכה לתמיכת אף אחד מרבני היישוב וגדולי ישראל, ואינו מייצג את הציבור החרדי בגבעת זאב. אנו נמשיך להרבות אחדות, לפעול להתפתחות ושגשוג היישוב ולטובת כלל תושביו".

משנה לראש המועצה ומחזיק תיק הקצאות ישראל ריבוך ויו"ר ש"ס ביישוב, הוסיף: "סיעת ש"ס מחתה מיידית על האמירה המזעזעת. תושבי גבעת זאב חיים ביישוב יחד בשלום בכל גווני הציבור, ונמשיך לעבוד בשיתוף פעולה עם ראש המועצה למען כל תושבי גבעת זאב".

מטעמו של חבר האופוזיציה קיווי ויין, נמסר: "מזרוחניק מסריח זו לא קללה, מזרוחניק זו מציאות, והמסריח, מעשיהם השקריים של קודקודי המועצה מסריחים והיועץ שותק.

עם כל זה, בגלל שראיתי שלא הובנתי נכון, אלא כהכללה למגזר בחרתי להתנצל ולבקש סליחה בישיבת המועצה עצמה. מי שבחר להוציא את התיעוד עבר על הוראת היועץ עצמו שהוראה בישיבה הקודמת שאסור להסריט, כך שמדובר בהקלטת סתר שאסורה לפרסום לפי חוות דעת היועץ המשפטי בעצמו, אבל מה הם לא יעשו בשביל לזרוע רעל של קיטוב בעם ישראל, יעשו מעשה זמרי ויבקשו שכר כפנחס".