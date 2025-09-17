ועדת החוקה, חוק ומשפט של הכנסת החלה היום (רביעי) לדון בהצעת החוק של חברי הכנסת שמחה רוטמן ויוליה מלינובסקי, העוסקת בכליאתם והעמדתם לדין של מחבלי ה-7 באוקטובר. קודם לדיון התקיים דיון חסוי שבו הוצגו עמדות משרדי הממשלה.

הצעת החוק כוללת הקמת בית דין מיוחד שיטפל בעבירות הקשורות להשמדת עם, לצד צוות ייעודי שיכריע אם להגיש כתבי אישום, תוך בחינת שיקולי ביטחון ויחסי חוץ.

כמו כן, מוצע להסמיך את בית המשפט המחוזי לאשר מעמד של "לוחם בלתי חוקי" למחבלים שנעצרו בצו הרמטכ"ל - גם אם אינם מהווים סכנה מיידית - כדי לאפשר החזקתם במעצר לצורך חקירה או העמדה לדין.

בדברי ההסבר להצעת החוק נכתב: "חוק זה נועד להסדיר את דרכי הכליאה וההעמדה לדין של המשתתפים בפעולות האיבה, הרצח, האונס, הביזה והחטיפה שהחלו בבוקר חג שמחת תורה התשפ"ד - 7 באוקטובר 2023, שנועדו להשמיד את העם היהודי ואת מדינת ישראל שהיא מדינת הלאום של העם היהודי, תוך פגיעה מכוונת באזרחי המדינה ותושביה".

מלינובסקי הציגה את הצעת החוק ואמרה: "אני מאמינה שלהעמיד לדין את המחבלים שעשו את הזוועות של ה-7 באוקטובר זוהי חובתנו. אנחנו מבינים שהיה קושי מבחינת הראיות והעבודה התקינה של המשטרה ואני יודעת שגורמי החקירה והפרקליטות הפכו כל אבן כדי להגיע לראיות. סדר הדין הפלילי לא נותן מענה לאירועי ה-7 באוקטובר ולכן גיבשנו ח"כ רוטמן ואנוכי הצעת חוק משותפת שתסדיר את כליאתם והעמדתם לדין של המחבלים שהשתתפו בטבח ה-7 באוקטובר".

לדבריה, יש להקים טריבונל ייעודי לנושא כדי שלא ייווצר עומס על מערכת המשפט ובנוסף, אמרה כי יש אפשרות לפתוח בית משפט צבאי לצורך העמדתם לדין של מחבלים שלא יהיה אפשר מסיבות כאלה ואחרות, להעמידם לדין בגין השמדת עם.

עוד אמרה כי תינתן אפשרות להכריז על מחבלים כלב"חים (לוחם בלתי חוקי שנטל חלק בפעולות איבה נגד מדינת ישראל). עוד אמרה: "לצערי באירועי ה-7באוקטובר יהיו מקרים שלא נדע להגיד מי הרוצח שרצח חלק מאזרחינו, לכן נתנו פתרונות כמו כתבי אישום קולקטיבים ואפשרות להעמיד לדין מחבלים כקבוצה. אנחנו פתוחים לשיח כי מה שקרה פה לא דומה לשום מקום אחר בעולם, ואני מזמינה את כל מי שיש לו ידע לתת התייחסות. אנחנו חייבים פתרונות יצירתיים מחוץ לקופסה ולכן נדרש שינוי תפיסה ובמיוחד אצל אנשי משרד המשפטים ופרקליטות המדינה".

רוטמן הוסיף: "אני מקווה שכולנו נתגייס להעביר את החוק כמה שיותר מהר. עיקרי החוק הם לקבוע בצורה ברורה שאירועי ה-7 באוקטובר היו השמדת עם - זה הנרטיב של מדינת ישראל שאנחנו רוצים שיקבע בחקיקה וכך יתייחסו לנושא כל רשויות המדינה. הצלע השניה של החוק קובעת כי משום שמדובר בהשמדת עם, צריך להקים טריבונל שיהיה ייעודי לנושא הזה כדי שמערכת המשפט לא תיסתם. הטריבונל לא יהיה מבוסס על השופטים הקיימים אלא על אחרים שיבחרו בצורה זו או אחרת. הצלע השלישית היא בחינת השיקולים להעמדה לדין כי התעדוף חשוב מבחינה מדינית וביטחונית". עוד אמר כי: "מי שבחרנו לא להעמיד לדין משיקולים שונים יהיה בסטטוס של לוחם בלתי חוקי לנצח שיורחק מהחיים ולא יסתובב עוד חופשי לעולם". הוא הדגשי כי לטריבונל הזה יהיו סדרי דין משלו כדי שלא "נמצא את עצמנו מחילים את ההליכים גם על אזרחי מדינת ישראל".

לאחר שהוצגו עיקרי הצעת החוק ביקש היו"ר רוטמן את התייחסות נציגי הממשלה.

נציגת משרד המשפטים הקריאה את עמדת הממשלה כפי שהוצגה בוועדת השרים לענייני חקיקה ואמרה כי לא תוכל להתייחס מעבר למה שאמרה בדיון החסוי שקדם לדיון הפומבי.

רוטמן הגיב ואמר כי אינו מבין מדוע אי אפשר להגיד את מה שאמרה בדיון החסוי בפומבי. לדבריו, לא נאמר דבר שעלול לפגוע בביטחון המדינה. נציגת המשרד לביטחון לאומי אמרה כי אין התנגדות להצעת החוק. נציג שב"ס טען כי יש עלויות להצעת החוק.

רוטמן סיכם את הדיון וקרא למשרד המשפטים להציג מתווה של העמדה לדין של מחבלי הנוחבה כפי שביקש בעבר שר המשפטים. "אינני יודע מדוע משרד המשפטים לא מואיל בטובו להציג את המתווה. מדוע עד היום טרם הוצג מתווה של העמדה לדין של מחבלי נוחבה? זה מידע שחשוב שהציבור ידע. הפרשנות שלי היא שמסיבות עלומות משרד המשפטים עושה הכל כדי שלא תקודם חקיקה בנושא".