150 לוחמי מג"ב מבסיס מעלה מכמש נפגעו בימים האחרונים מהרעלת מזון, בעקבות מזון שסופק בבסיס.

לפי דיווח בחדשות 12, תחילה סבלו לוחמים מתסמינים לאחר שאכלו מהמזון המקומי, ובהמשך גם הארוחות שסיפקה חברת הסעדה חיצונית התגלו כבעייתיות - ועשרות נוספים התלוננו על כאבי בטן והקאות.

"האוכל היה מזוויע, ידענו את זה ואמרנו לכולם, השתדלנו לא לאכול כאן הרבה", צוטט בדיווח אחד הלוחמים שפונו לטיפול. "זה היה עניין של זמן עד שדבר כזה יקרה", אמר הלוחם, "פתאום ברגע יותר ממאה (חיילים) שפשוט קרסו מהאוכל הזה. אירוע הזוי. מקווה שעכשיו לפחות יבוא שינוי".

בעקבות המקרה נסגר המטבח בבסיס, וכלל ההסעדה הועברה לחברה חיצונית. אולם גם שם כאמור אותרו תקלות כאשר עשרות לוחמים לקו גם הם בהרעלת מזון, כתוצאה מאכילת החמגשיות שסופקו.

מהמשטרה נמסר: "בימים האחרונים דיווחו טירונים בבסיס האימונים של מג"ב במכמש על תחושות של כאבי בטן ותסמינים נוספים. כבר בסוף השבוע נסגר מטבח הבסיס לצורך בדיקות תברואה, ומאז כלל ההסעדה בבסיס מתבצעת באמצעות ארוחות ארוזות שמסופקות על ידי חברת הסעדה חיצונית".

ב"אתמול פנו עוד עשרות לוחמים ולוחמות בהכשרה, וכן אנשי סגל, עם תסמינים דומים. מבדיקה ראשונית עולה כי רובם צרכו מאותו סוג חמגשית ארוזה שסופקה על ידי חברת ההסעדה החיצונית. המתלוננים שוחררו למנוחה בביתם, ובהחלטת הפיקוד הוחלט על פינוי מספר פלוגות מהבסיס, למעט הכוחות האחראים על שמירתו, עד להשלמת הבדיקות מול משרד הבריאות והגורמים הרפואיים".