בריטניה ערכה היום (ד') קבלת פנים רשמית לנשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, בביקור שתואר בממלכה כחסר תקדים. זו הפעם הראשונה שבה מנהיג זר זוכה לביקור רשמי שני במדינה.

המלך צ'רלס והמלכה קמילה קיבלו את פני טראמפ ורעייתו מלניה בטירת ווינדזור. הנשיא והמלך נסעו יחד בכרכרה, סקרו משמר כבוד של 1,300 חיילים ואף החליפו הלצות במהלך הטקס. חיל האוויר הבריטי ערך מטס מיוחד מעל הטירה, ובסיום הניח טראמפ זר פרחים על קברה של המלכה אליזבת השנייה.

במהלך הערב צפויה להתקיים בטירה סעודה רשמית במעמד המלך, ואילו מחר ייפגש טראמפ עם ראש הממשלה קיר סטרמר לשיחות מדיניות וכלכליות, בהן סוגיית הסחר בין שתי המדינות.

כ-70 מפגינים, שהתאגדו תחת ארגון Stop Trump Coalition, קראו בגנות הנשיא: "טראמפ החוצה" ו-"תגידו בקול ברור: טראמפ לא רצוי כאן".

לצד הטקסים הממלכתיים, התקיימו בלונדון ובסמוך לטירה הפגנות נגד הנשיא, בהן הונפו דגלי אש"ף ושלטים בגנותו. המשטרה עצרה כמה מפגינים שהקרינו על חומות הטירה תמונה של טראמפ לצד ג'פרי אפשטיין.