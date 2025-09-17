טקס פתיחת שנת המשפט נערך הערב (רביעי) בלשכת עורכי הדין בירושלים בהשתתפות שר המשפטים יריב לוין והמשנה לנשיא בית המשפט העליון נעם סולברג.

לוין התייחס לחוק דמי החבר שאושר בכנסת לפני מספר חודשים ולהדחת היועצת המשפטית לממשלה גלי בהרב מיארה ואמר: "החוק תלוי ועומד במשך חודשים ארוכים בבית המשפט העליון, תוך שלמרבה האבסורד ניתן צו זמני אותו מנצלת הלשכה על מנת שלא להשיב לעורכי הדין את הכספים שניגבו מהם ביתר. זהו מצב בלתי מתקבל על הדעת, ודוגמה נוספת לליקוי המאורות, כאשר הליך החקיקה בכנסת הפך למעין המלצה, בעוד בית המשפט הופך עצמו בחוסר סמכות למחוקק העל".

עוד הוסיף כי "נשמת אפו של מקצוע עריכת הדין היא בראש ובראשונה האמון שחייב להתקיים בין עורך הדין לבין הלקוח. אין שום דרך לכפות יחסי אמון מקום שהם אינם קיימים. אין גם דרך לכפות שיתוף פעולה, מקום שהוא אינו מתקיים. ההתערבות השיפוטית אינה מביאה מזור, כי אם מעמיקה את המשבר ואת הנזק".

סולברג נאם אחרי לוין ואמר: "מותר לתקן, לשנות ולשפר. ראוי לעשות זאת, אפילו חובה - בזהירות ובדרכי שלום. המשפט הישראלי זקוק לכך, הוא רחוק מלהיות מושלם. חושך ואור משמשים בו בערבוביה. יש פצעים, גם כאב, עלינו לטפל בהם - ביד אוהבת".

לדבריו, "מי שמבקש לעשות תיקונים נדרשים, גם להביע ביקורת, טוב שתהא בו אותה 'אהבת-בית', כדי שיתקיימו לגביו דברי הרב קוק: 'האהבה הגדולה, שאנחנו אוהבים את אומתנו, לא תסמא את עינינו מלבקר את כל מומיה'. ביקורת מתוך אהבה; מצוי בה, כך אני מאמין, המפתח להשכנת שלום. שנה טובה - תכלה שנה וקללותיה, תחל שנה וברכותיה".