הושלם הפיתוח של מערכת הלייזר אגף דוברות וקשרי ציבור במשרד הביטחון

במשרד הביטחון, חיל האוויר וחברת רפאל השלימו בהצלחה סדרת ניסויים מבצעיים מתקדמת למערכת הלייזר רב־העוצמה, תהליך שנמשך מספר שבועות בשדה ניסוי בדרום הארץ.

סדרת הניסויים מהווה את שלב הסיום בתהליך הפיתוח ומהווה שלב אחרון לפני מסירת המערכת לשימוש מבצעי בצה"ל. במהלך הניסויים הוכיחה המערכת יכולות יירוט במגוון תרחישים מבצעיים, לרבות רקטות, כלי־טיס ומל"טים.

לפרויקט שותפה גם חברת אלביט מערכות, שאחראית על מקור הלייזר, וכן תעשיות ביטחוניות נוספות בינהן SCD ושפיר מערכות. הצלחת הניסויים מהווה שלב קריטי לקראת מסירתה של המערכת לצה"ל עד סוף השנה.

כחלק מתהליך ההפיכה של המערכת למבצעית קרא לה משרד הביטחון בשם סמלי, "אור איתן", לזכרו של סרן איתן אוסטר ז"ל, קצין אגוז שנפל בדרום לבנון; לאביו, איש מפא"ת, היה תפקיד יזמי ופיתוחי בפרויקט.

שר הביטחון, ישראל כ"ץ, אמר, "השלמת היכולת המבצעית ליירוט בלייזר מעמידה את מדינת ישראל בחזית הטכנולוגיה הצבאית העולמית והופכת את מדינת ישראל למדינה הראשונה שמחזיקה ביכולת הזאת. זהו לא רק רגע של גאווה לאומית, אלא נקודת ציון היסטורית למעטפת ההגנה שלנו: יירוט מהיר, מדויק ובעלות שולית שמצטרף לכלי ההגנה הקיימים ומשנה את משוואת האיום. אני מודה לכל האנשים במערכת הביטחון שבזכותם הגענו לרגע הזה. ההישג הזה הוא שלהם ולעם ישראל יש במה להתגאות. על אויבינו מעזה, איראן, לבנון, תימן וזירות נוספות לדעת: כמו שאנחנו חזקים בהגנה, אנחנו חזקים בהתקפה - ונעשה הכל לשמור על ביטחון אזרחי ישראל".

מנכ"ל משרד הביטחון, אלוף (מיל') אמיר ברעם, אמר, "היום אנחנו מכריזים על השלמת הפיתוח של מערכת הלייזר רב-העוצמה. זהו ציון דרך היסטורי למערכת הביטחון ולתעשיות הביטחוניות הישראליות - בפעם הראשונה בעולם מערכת יירוט בלייזר רב עוצמה, מגיעה לבשלות מבצעית ומבצעת יירוטים רבים בסדרת ניסויים המדמה תרחישים מבצעיים שונים. מערכת הלייזר רב-העוצמה תשתלב בתוך מערך ההגנה הרב שכבתי של מדינת ישראל, ובכך תשתפר עוד יותר האינטגרציה הרב-שכבתית עם המיירטים הרקטיים הנוספים (עלות-תועלת ומיצוי יתרונות יחסיים אל מול סוג האיום, הטווח ותנאי הסביבה)".

ראש מפא"ת במשרד הביטחון, תא"ל (מיל’) ד"ר דני גולד, אמר, "מערכת 'אור איתן' היא עדות נוספת למקצוענות העל של התעשיות הביטחוניות בהובלת מפא"ת, ליצירתיות, חדשנות וכושר המצאה מחד וליכולות ניהול וביצוע מאידך. הגענו לעליונות עולמית, בטכנולוגיה וביישום מבצעי שלה בשדה הקרב, בזכות השילוב בין תעשיות ביטחוניות לחברות סטארט אפ. לאחר סדרת הניסויים המוצלחת, אנו סמוכים ובטוחים כי השילוב בין יירוט בלייזר ליירוט באמצעות טילים, יהדק עוד יותר את מעטפת ההגנה מפני רקטות, טילים, כטב"מים, ואיומים נוספים".

ראש מו"פ במפא"ת, תא"ל יהודה אלמקייס, אמר, "השלמת הוכחת יכולות מערכת "אור איתן" במסגרת סדרת הניסויים מהווה את התחלת העידן של מערכות לייזר בתפוצה רחבה. בתום שנות פיתוח והנדסה בהובלת יחידת המו"פ, בשיתוף חיל האוויר רפאל ואלביט והתעשיות הביטחוניות הגענו לשלב בו מערכת לייזר רב עוצמה הינה חלק ממערך ההגנה האווירית של ישראל. בדחיפת והובלת יחידת המו"פ במפא"ת מערכת "אור איתן" תהווה סנונית ראשונה לקראת שילוב נשקי אנרגיה לכלל מערכי ההגנה והתמרון של צה"ל".

יו"ר רפאל, ד"ר יובל שטייניץ, אמר, "רפאל היא החברה הראשונה והיחידה בעולם שהצליחה להפוך את הלייזר רב העוצמה למערכת יירוט בשלה ומבצעית שמיירטת טילים וכטב"מים. אנו גאים מאד בהישגה של רפאל בהובלת פריצת דרך מבצעית וטכנולוגית זו. הניסוי המורכב שאנו מסכמים היום מוכיח שהאנשים המוכשרים שהביאו לעולם את מערכת ה- IRON DOME עושים זאת שוב ומביאים את הלייזר דום שתשנה את פני המערכה. מערכת הלייזר של רפאל המבוססת על הפיתוח הייחודי של "אופטיקה אדפטיבית" תהיה ללא ספק מערכת שוברת שוויון שתשפיע באופן חסר תק precedent על שדה הקרב המודרני".

מנכ"ל רפאל, יואב תורג'מן, אמר, "רפאל גאה לסכם סדרת ניסויים מוצלחת ומתקדמת במערכת הלייזר שכללה מספר רב של תרחישים מורכבים עימם התמודדה המערכת בהצלחה. חברת רפאל מובילה את מהפכת היירוט בלייזר עם מערכות מבצעיות המתקדמות מסוגן בעולם. התעוזה והיצירתיות של מיטב המדעניות והמדענים ברפאל, יחד עם ההשקעה האדירה במחקר ובפיתוח הביאו לפריצות דרך טכנולוגיות ולהישג מבצעי-טכנולוגי בקנה מידה עולמי. מערכות רפאל בהגנה ובהתקפה, מוכיחות את יעילותן בשדה הקרב ותורמות תרומה משמעותית לביטחון מדינת ישראל ואזרחיה. בחודשים הקרובים נמסור למערכת הביטחון את מערכת "אור איתן", הראשונה שתצא מקווי הייצור ברפאל, מערכת שתשנה את משוואת ההגנה ותאפשר יירוט מדויק, מהיר וזול מכל אמצעי יירוט קיים".