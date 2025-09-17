שר התקשורת שלמה קרעי הודיע על סיום כהונתה של השופטת בדימוס נחמה מוניץ מתפקידה כיו"ר ועדת האיתור של מועצת תאגיד השידור הציבורי.

הסיבה, לדבריו, היא אי מילוי התפקיד כראוי. במשרד התקשורת נמסר כי השר שוקל למנות לתפקיד את השופט המחוזי בדימוס כאמל סעב.

מכתבו המלא של קרעי

במכתב ההדחה, שהועבר למוניץ, פירט השר קרעי את הנימוקים להחלטתו. לדבריו, מוניץ ניהלה התייעצויות עם "גורם זר שאינו מוסמך", תוך הסתרת זהותו מחברי הוועדה ומהציבור. הוא טען כי בכך נפגעה עצמאותה של יו"ר הוועדה והליך המינוי הרגיש.

בסיום מכתבו הדגיש קרעי כי החלטתו התקבלה לאחר התייעצות עם השופט יצחק עמית, אך לנוכח הממצאים החליט להעבירה מכהונתה באופן מיידי.

כאשר מונתה לתפקיד בירך קרעי את מוניץ: "במשך זמן רב מדי פעל התאגיד ללא פיקוח ראוי, דבר שפגע ביכולתו לשקף את מגוון הדעות בחברה הישראלית. בטוחני שבעזרת השם, השופטת בדימוס מוניץ תוביל לתיקון המצב ותבטיח שמועצת התאגיד ושידוריו ישקפו נאמנה את הציבור הישראלי על כל גווניו, כנדרש בחוק".