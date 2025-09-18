דרור אשרם, אביה של סמלת שי הי"ד שנפלה במוצב נחל עוז בשבעה באוקטובר, מספר על הקושי האישי המלווה אותו מדי יום מאז נפלה בתו במתקפת החמאס.

"שי נהרגה בשבעה באוקטובר. היא הייתה תצפיתנית במוצב נחל עוז. מאז השבעה באוקטובר אני מנסה להרים את עצמי קצת. לאחר שנתיים אני עדיין מבקר כל יום בבית העלמין. אני יושב שם איתה שעה או חצי שעה, הכי קרוב. אני מנסה להזכיר אותה בכל מקום".

"שי הייתה אמורה להיות היום קצינה. היא הייתה במסלול מקודם לקצינות. כאבא הפסדתי את הילדה ועם ישראל הפסיד ילדה במדינה", אומר דרור ובהתייחס לחג המתקרב הוא מוסיף: "אי אפשר להיכנס לראש השנה. תמיד חיכיתי לחג הזה, אהבתי את החג הזה, ועכשיו אתה לא יכול לקבל אותו כי בשולחן חסרה לך הילדה והחוסר הזה לא נותן לי לשבת וליהנות מארוחת חג כמו שבכל יום שישי אני לא יושב ולא נהנה מארוחה כמו שהייתי יושב והיינו שרים ונהנים וצוחקים. היום זה חסר, אז קל וחומר בחג ובשמחת תורה שזה כפליים קשה יותר".

"אי אפשר להתקדם. לפני שבוע עשיתי לה יום הולדת 21. זו ילדה בת 19 שנשארה בת 19 והחוסר שלה הוא מאוד מאוד קשה", הוא אומר ומספר על תחושותיו אחרי עוד דיון בכנסת שבו ביקש להביא למודעות את כאבן של המשפחות השכולות: "אני לא מצפה מחברי הכנסת. הם באים, שומעים ואני מקווה מאוד שזה ייכנס באוזן ויכנס לראש ומשם אכן ישנו דברים, אבל אני חושב שהם פשוט פוליטיקאים. צריך לשנות המון במדינה ובכנסת כדי שחבר כנסת יידע לכבד אותי כאב שכול, כאדם במדינת ישראל שבחר בו או שלא בחר בו, זה לא משנה".

השינוי לו הוא מייחל מתחיל, אומר דרור, בראש: "ראש הממשלה אמור לעשות איחוד בעם. כאבא אני רוצה לדעת למה קרה מה שקרה בשבעה באוקטובר. היום אני שומע קצין בכיר בחיל האוויר שאומר שהוא ידע ושמע שאמרו לחיל האוויר לא להגיע. מדוע ראש הממשלה עדיין מסרב לוועדת חקירה ממלכתית שימנה אותה נשיא בית המשפט העליון? אני צריך את חקר האמת כדי לדעת מה קרה לבת שלי, ולמה לא באו להגן עליה".

לזאת הוא מוסיף ואומר כי כעת "די בשנאה, די בפילוג, ומי שצריך להוביל את איחוד העם הוא ראש הממשלה".