פיגוע הדמים בצומת רמות בירושלים בשבוע שעבר, שבו נרצחו שישה אזרחים, הוביל למחווה מרגשת ללוחמי החטיבה החרדית החשמונאים שאחד ממפקדיה חיסל את המחבלים.

שיינא ברנשטיין, בעלת חנות כלי הכסף בבית"ר עלית, החליטה להעניק לחטיבה מתנה מיוחדת לקראת ראש השנה - גביע כסף מהודר לקידוש.

ברנשטיין הסבירה כי בחרה להעניק את המתנה לאות הערכה ללוחמים החרדים, והוסיפה, "אינני נכנסת לוויכוחים בעד או נגד שירות חרדים בצה"ל. כאשה חרדית כמובן שאני בעד שתלמידי ישיבות יישארו בישיבות, אבל צריך גם להוקיר את אלה שבחרו ללכת לחטיבה החרדית בצה"ל".

לדבריה, "במיוחד אחרי הפיגוע שהיה בירושלים, שרק הודות לקור הרוח והאומץ שגילו אברך עם אקדח ולוחם בחשמונאים - נמנע אסון גדול הרבה יותר".