הרמטכ״ל צפה בכוחות המתמרנים עם מפעילי כטמ״ם דובר צה"ל

הרמטכ"ל, רב-אלוף אייל זמיר, ביקר היום (רביעי) בבסיס חיל האוויר פלמחים יחד עם מפקד חיל האוויר, אלוף תומר בר, מפקד הבסיס, תת-אלוף י', ומפקדים נוספים. הביקור התקיים בזמן שהכוחות המתמרנים פועלים בתוך העיר עזה.

במהלך הסיור טס הרמטכ"ל בטייסת 124 ופגש את צוותי האוויר, הטכנאים, לוחמי ההגנה האווירית ולוחמי כנף 7. לאחר מכן נכנס לקרון מפעילי הכטמ"ם וביצע עמם משימת סיוע מבצעית לכוחות הלוחמים בשטח.

במפגש עם המפעילים אמר הרמטכ"ל, "ההגנה וההתקפה שאתם מספקים מתחילת המלחמה באש ובאש לחילוץ לכוחות היבשתיים - מצילה חיים. עם כניסת הכוחות לעיר עזה אתם משמשים זוג עיניים נוסף ללוחמים בשטח - זה המפתח להצלחתם".

בהמשך הביע הרמטכ"ל את הערכתו לכלל משרתי חיל האוויר - צוותי האוויר, המפעילים, הלוחמים, הטכנאים ואנשי המנהלה - הפועלים באופן חסר תקדים מאז פרוץ הלחימה, בזירות הקרובות והרחוקות, הן בהגנה והן בהתקפה.