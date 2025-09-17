הנציבות האירופית הציגה היום (רביעי) את תוכניתה להגבלת הסחר של מדינות האיחוד האירופי עם ישראל, לצד כוונה להטיל סנקציות אישיות על השרים איתמר בן גביר ובצלאל סמוטריץ', וכן על מתיישבים יהודים ביהודה ושומרון.

בהודעתה, מסרה הנציבות כי הצעדים מגיעים בעקבות סקירה של עמידתה של ישראל בסעיף 2 להסכם האסוציאציה עם האיחוד, תוך טענה להפרת עקרונות דמוקרטיים וזכויות אדם. עוד נמסר, כי ההצעות גובשו בעקבות נאומה של נשיאת הנציבות, אורסולה פון דר ליין, בנוגע למצב האומה.

בין הצעדים המוצעים: השעיית סעיפים מהסכם הסחר, השעיית שיתופי פעולה דו-צדדיים עתידיים בין השנים 2025-2027, וביטול פרויקטים הממומנים במסגרת מתקן שיתוף הפעולה האזורי. עם זאת, תמיכה בפרויקטים עם החברה האזרחית ובמוסד "יד ושם" תימשך.

בהודעה נכתב, כי "הפרותיה של ישראל מתייחסות למצב ההומניטרי המתדרדר ברצועת עזה, מצור על סיוע הומניטרי, הגברת הפעולות הצבאיות, והחלטת הרשויות לקדם את תוכנית ההתיישבות באזור E1 בגדה המערבית, דבר שפוגע בפתרון שתי המדינות".

לצד הסנקציות נגד ישראל, כוללת ההצעה גם סנקציות על עשרה בכירי חמאס. באירופה מדגישים כי יישום ההצעה תלוי באישור מדינות האיחוד, כאשר מספר מדינות - בהן גרמניה והונגריה - כבר הביעו התנגדות.

אם תאושר ההצעה, סחורות מישראל ייתקלו בקשיים להיכנס לשווקי האיחוד, יוטלו עליהן מכסים חדשים, והטבות הדדיות יוקפאו.