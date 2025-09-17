היריב הגדול של פוטין הורעל למוות? אשתו של מנהיג האופוזיציה לשעבר ברוסיה, אלכסיי נבלני, טוענת כי בעלה הורעל למוות בכלא.

בסרטון ששיתפה ברשתות החברתיות, טוענת יוליה נבלניה כי שתי מעבדות זרות אישרו כי בעלה הורעל למוות במהלך שהותו בכלא סמוך לחוג הארקטי. נבלני נמצא מת באופן פתאומי ב-16 בפברואר 2024, לאחר שנידון לעשות שנות מאסר בגין "שחיתות".

בסרטון שפרסמה ברשת X אמרה נבלניה כי "חומר ביולוגי מנבלני הוברח לחו"ל בשנת 2024, ולאחר מכן נבדק על ידי שתי מעבדות. המעבדות הללו, בשתי מדינות שונות, הגיעו לאותה מסקנה: אלכסיי נרצח. ליתר דיוק, הוא הורעל". היא לא סיפקה פרטים על הרעל שלכאורה נעשה בו שימוש, על הדגימות או על הניתוח, אך קראה לשתי המעבדות לפרסם את תוצאותיהן.

"לתוצאות אלו חשיבות ציבורית והן חייבות להתפרסם. כולנו ראויים לדעת את האמת", אמרה נבלניה, המתגוררת בימים אלו במדינה אחרת. היא גם סיפרה כי צילומי המעקב מהיום האחרון לחייו של בעלה נעלמו, למרות שמנהיג האופוזיציה ברוסיה היה תחת מעקבים של מצלמות לאורך כל שנות מאסרו.

תומכיו של נבלני טענו כי ממשלת רוסיה הייתה מעורבת במותו, אך בקרמלין הכחישו זאת. דובר הקרמלין, דמיטרי פסקוב, אמר כי "אנו לא מודעים לטענותיה של הגברת נבלני".