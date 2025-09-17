עשרות חרדים התפרעו הערב (רביעי) במהלך מחאה מול כלא 10, שם מוחזקים עצורים חרדים עריקים.

המפגינים התעמתו עם כוחות הביטחון שהוצבו באזור. במהלך ההפגנה חסמו המוחים טנדר שבו הוסעו כעשרים עריקים חרדים אל תוך הכלא.

החסימה הובילה לעימותים עם הכוחות במקום. למרות נוכחות כוחות גדולים, הצליחו המוחים לחלץ אחד מהעריקים שהובאו ברכב.

יו"ר ישראל ביתנו חבר הכנסת אביגדור ליברמן הגיב: "אלימות המשתמטים נגד כוחות הביטחון היא חציית קו אדום. האנרגיה שלהם צריכות להיות מופנות למחבלי חמאס וחיזבאללה - לא נגד חיילי צה"ל. המשטרה חייבת לעצור את הפורעים ולמצות עמם את הדין במלוא החומרה".