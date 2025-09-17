שגרירת ישראל בבריטניה, ציפי חוטובלי, מסיימת את כהונתה לאחר חמש שנים בתפקיד.

עם סיום שליחותה, פרסמה חוטובלי הודעת פרידה בה הודתה לשותפיה הבריטים ולצוות השגרירות, וציינה את הקשרים האישיים שיצרה לאורך הדרך.

"עם שובי לישראל יחד עם משפחתי, אני חשה הכרת תודה עמוקה על הזכות לשמש כשגרירת ישראל בבריטניה", כתבה חוטובלי, "במהלך חמש השנים האחרונות, הייתה זו זכות אמיתית לחזק את השותפות בין המדינות, לפגוש אנשים מעוררי השראה, וליצור קשרים מיוחדים שאוקיר תמיד".

היא הדגישה את תודתה לקהילה היהודית בבריטניה על התמיכה והחום שהפגינו כלפיה וכלפי משפחתה לאורך כל תקופת כהונתה.

השגרירה היוצאת שיבחה גם את צוות השגרירות בלונדון, וכתבה, "תודתי הכנה נתונה גם לצוות המבריק בשגרירות ישראל - בלעדיהם דבר מכל זה לא היה מתאפשר". לדבריה, התמיכה שקיבלה מחברים ברחבי בריטניה, במיוחד בזמנים מאתגרים לישראל, הייתה משמעותית במיוחד.