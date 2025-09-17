נשיא סוריה, אחמד א-שרע, אמר הערב (רביעי) בשיחה עם כתבים כי השיחות הביטחוניות המתקיימות עם ישראל עשויות להביא לתוצאות כבר בימים הקרובים.

לדבריו, ההסכם הביטחוני בין שתי המדינות הוא "הכרחי", על מנת להבטיח שישראל תכבד את המרחב האווירי ואת השלמות הטריטוריאלית של סוריה.

א-שרע הוסיף כי אם ההסכם יצליח, הדבר עשוי להוביל ל"הסכמים נוספים", אך הדגיש כי הסכם שלום או נורמליזציה אינם נמצאים על השולחן בשלב זה.

בהתייחס לדיווחים על מעורבות אמריקנית, הכחיש הנשיא כי וושינגטון מפעילה לחץ על דמשק כדי להביא להסכם עם ישראל.