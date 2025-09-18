הרב אהד טהרלב, ראש מדרשת או"ת לינדנבאום וראש מכון 'מאמינות במדים', תוקף את מכתב הרבנים נגד גיוס בנות לצה"ל ומכנה זאת "טעות מרה".

בתגובה למכתב רבני הציונות הדתית, הקורא לראשי אולפנות למנוע גישה של ארגונים המעודדים שירות צבאי לבנות דתיות, תוקף

לדבריו, "אין לנו את הפרווילגיה בזמן מלחמת מצווה לשבת ביציע, שהרי נאמר: 'במלחמת מצוה הכל יוצאין. אפילו חתן מחדרו וכלה מחופתה'. כולם חייבים לקחת חלק במצווה הגדולה הזו. מי שקשה לה להיות לוחמת יכולה לשמש כתומכת לחימה או בתפקידים עורפיים חשובים שגם בהם יש צורך".

הרב טהרלב מדגיש כי "מאז ומתמיד הנשים חיזקו את צבא ההגנה לישראל והיו חלק משמעותי מהשירות בו".

הוא מציין כי בשנה האחרונה הקים צה"ל יחידות מגדריות לנשים לוחמות בחיל האיסוף הקרבי, וכי הפיילוט עתיד להתרחב ליחידות נוספות. "מכתב הרבנים אינו אלא טמינת הראש בחול וניסיון להלך אימים על בנות שחשקה נפשן להיכנס תחת האלונקה ולקחת חלק במאמץ המלחמתי".

לדבריו, "המספרים מדברים בעד עצמם: כ-40% מהבנות הדתיות מתגייסות לצה"ל. לצערי הרב, במקום לחזק, להכיר תודה וטובה לאותן בנות שעושות לילות כימים למען ביטחון מדינת ישראל בחזית ובעורף, הם מרפים את ידם וכורתים את הענף שכולנו יושבים עליו".

בסיום דבריו קורא הרב טהרלב לרבנות הראשית להיפגש עם נשים דתיות המשרתות ביחידות השונות בצה"ל, להכיר את המסלולים המיוחדים שנבנו עבורן, ולהתרשם מהמעטפת הרוחנית שהן מקבלות. "מאז פסק הרבנות הראשית ב-1950, שאוסר על נשים דתיות לשרת בצה"ל, לא התקיים דיון מעמיק בנושא. המציאות השתנתה מאז, ביתר שאת אחרי ה-7 באוקטובר ולכן יש לדון מחדש בסוגיית שירות נשים בצה"ל", הוא מסכם ומוסיף כי "על הרבנות הצבאית להמשיך לפעול ולחזק את אותן נשים דתיות שבוחרות לקחת חלק במאמץ המלחמתי החשוב מאין כמוהו".