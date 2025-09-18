בימים אלו יוצא לאור ספרו החדש של הרב דב זינגר, ראש ישיבת "מקור חיים" ומייסד בית המדרש להתחדשות, לרגל מלאת 40 שנה להקמת הישיבה.

הרב זינגר נחשב לאחד המחנכים החדשניים והמובילים בישראל, הפועל זה עשרות שנים להנחלת תהליכים רוחניים ולהעמקת חיי התפילה.

ספרו הקודם, "תכון תפלתי" (מגיד, 2019), הפך למורה דרך עבור עשרות אלפי קוראים המבקשים להעמיק בעולם התפילה. ספרו החדש, "היום - לחיות את הנצח בהווה", מציע קריאה נוקבת ועכשווית לחיים מתוך נוכחות מלאה: לעצור, לנשום ולהיות.

הספר פורש בפני הקורא ארבעה שערים מרכזיים: "אני" — העוסק בגילוי עצמי, התבוננות פנימית וקשב לרצונות ולגעגועים; "אתה" — המתמקד בחידוד והעמקת מערכות היחסים עם הזולת, בין חברים, מורים ותלמידים ובני זוג; "אנחנו" — המוקדש לעבודת החבורה כמסגרת רוחנית משותפת ללימוד, תפילה ופתיחת לב; ו"אל האחד" — הפותח בפני הקורא מסע אישי וקבוצתי אל עבר קרבה עם הקב"ה, תוך חיפוש, בקשה ולעיתים אף דבקות.

הספר משלב השראה רוחנית עם תרגילים מעשיים ללימוד אישי, זוגי או קבוצתי. לצד דברי חז"ל, חסידות והרב קוק, שזורים בו גם קטעים מקוריים מפרי עטו של הרב זינגר, המלווים בהצעות לעבודה פנימית וחברתית. שיריה של המשוררת סיון הר־שפי מעטרים את דפי הספר ומעניקים ממד נוסף של עומק ורגש למסע הפנימי.

שם הספר, "היום", מבטא את תמצית המסר שבו: לחיות את הממד הנצחי דווקא בתוך ההווה, ולא לדחות את חיי הרוח ל"פעם" עתידי.

את הספר ערכה וכתבה רעות ברוש, חוקרת ספרות ומרצה במכללה האקדמית הרצוג, אשר שילבה בו בין לימוד חסידות לכתיבה עיונית בהירה. הספר מוקדש לזכרם של בוגרי ישיבת "מקור חיים" שנפלו במלחמת "חרבות ברזל".

לדברי הרב זינגר: "הספר הזה נולד מתוך כמיהה לאפשר לאדם המודרני לפגוש מחדש את נשמתו, את זולתו ואת בוראו - לא בעתיד הרחוק, אלא כאן ועכשיו".