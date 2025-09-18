יצא לאור ביצוע חדש ומרגש לפיוט "אל נורא עלילה", בביצוע הזמר אהרן בלעיש יחד עם האמן והיוצר יוסף נטיב, ובהשתתפות קולו הצלול של יהונתן חיים בלעיש.

הביצוע, שמלווה את אווירת הימים הנוראים, נוגע ברגעים הקדושים של תפילת נעילה ביום כיפור, בהם נשמעות זעקות העם לבקשת גאולה. לדברי אהרן, השיר נועד לשחזר משהו מאותם רגעים נשגבים:

"ברגעים האלה עם ישראל מתאסף בדמדומי יום כיפור, ושואג ומתחנן בכל כוחו… ניסינו להביא משהו מזה בשיר הזה".

הטקסט מבוסס על פיוטו של רבי משה אבן עזרא, בלחן עממי ידוע. על ההפקה המוזיקלית, העיבוד, המיקס והמאסטרינג הופקד יוסף נטיב, שגם ניגן בגיטרות, קלידים ופרקשן.

אהרן הוסיף דברי תודה: "תודה לה' יתברך על כל הטוב, לאשתי ולכל השותפים בדרך. זכות גדולה עבורי לשתף פעולה עם יוסף נטיב המדהים".