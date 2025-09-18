סיפורו של מי שמכונה "הנסיך הירוק" כבר מוכר וידוע לרבים בארץ ובעולם.

לאחרונה העיתונאית איילה חסון ראיינה אותו ובפיו מסרים חשובים לכולנו (שם הכתבה: "אפשר להביס את חמאס", כאן חדשות). אז הנה הפרטים למי שלא מכיר: הוא נולד סמוך לרמאללה לאב בכיר בחמאס, למשפחה חמאסניקית. ינק שנאת ישראל לא רק בבית הוריו אלא גם בסביבה שבה גדל.

מסעב חסן יוסף, שכתב את רב המכר העולמי "בן החמאס", עשה ועושה את הלא ייאמן, הוא יצא מתוך המרחב הרעיל שבו גדל והוא מנהל כיום מאבק הרואי חובק עולם נגד הדת שעל ברכיה ולאורה התחנך.

לאחר כמה שנים שבהן הסתתר למען ביטחונו האישי, פרץ שוב לתודעה העולמית בעוצמה בעקבות הטבח הנורא של שמחת תורה התשפ"ד, טבח "שבעה באוקטובר". מאז הוא נאבק למען צדקתה של ישראל ללא מורא בכל חזית הסברה אפשרית. ומאז גם, שוב, חייו בסכנה מתמדת.

"יכולתי לבחור להישאר במקום השקט שלי, או לחזור לבלגן הזה, ולא הייתה לי ברירה אלא לעשות את זה, כי אני קורא לזה 'דהרמה', זו דרך החיים שלי. וידעתי שישראל תהיה בצרות. כי סוג המלחמה שחמאס הזמינו את ישראל אליה, היא מלחמה מאוד מלוכלכת".

"הוא כועס מאוד מהקרע שבתוכנו", מתארת איילה חסון, "מהאויבים אין לו ציפיות, אבל על אלה שבינינו שמעזים להאשים את צה"ל, הוא רותח".

חסן יוסף: "אני יכול להבין כשאני שומע את זה מפרו־פלסטינים באירופה, ממוסלמים ומהשפעה מוסלמית. אני מבין את השנאה שלהם. אבל כשאני רואה אנשים כאן בישראל, יהודים, שמכירים את אופיו של צה"ל ואת אופן הפעולה שלו, מאשימים את החיילים שמסכנים את חייהם כדי להגן על האומה, לא רק על הממשלה, לא רק על מדינת ישראל אלא גם על העם היהודי ברחבי העולם, זה מה שצה"ל עושה. אוקיי, יש לכם את העניינים שלכם מול הממשלה, לפחות אל תשתמשו בכלי שכזה. בזמן מלחמה זה נדמה לי יותר כמו בגידה. זו האשמה מאוד רצינית, בלתי מתקבל על הדעת לסייע לאויב. והאנשים האלה צריכים להתעורר, זו מלחמה גדולה על לגיטימציה... אז למה לעזור להם (=לחמאס)?"

אפשר להביס את חמאס

חסן יוסף חושף בכנות את ההבנה שהוא חי על זמן שאול ושחייו תלויים לו מנגד: "בכל מקום שאני נמצא אנשים מזהים את הפנים שלי. ואני יודע שזה רק עניין של זמן עד שהם יגיעו אליי. ואני לא מתחרט על דבר, אני לא מפחד מהם, אני לא מפחד למות. כולם ימותו בסופו של דבר, אבל יש לנו עבודה רבה לעשות קודם.

"אם יש משהו שאני מודאג ממנו במלחמה הזו: אני יודע שאנחנו מסוגלים להביס את חמאס, ואני יודע שאנחנו יכולים לשנות את הנרטיב לטובתנו, זה רק עניין של זמן, אבל אנחנו צריכים אחדות. חמאס מסתמכים על פילוג, כל האנטישמים וכל האנטי־ישראלים בונים על נפילת הממשלה. אני לא מעריץ גדול של פוליטיקאים, זה לא הזמן להחליף ממשלה, זו לא העת לתת לממשלה ליפול, כי זה מסר ברור שנכשלנו ושחמאס מצליחים. זה לא מעניינם להתערב בהליך הדמוקרטי בישראל..."

איילה חסון: "מבחינתו גם אם זה יעלה לו בחייו יש לו משימה חשובה: לאחד אותנו. מצמרר".

חסן יוסף: "באופן אישי אני בוחר בישראל, כי אם הברברים ינצחו כולנו נשלם את המחיר... אבל אם אנחנו נמשיך במאבק הזה ככל שיידרש אז כל הטרוריסטים ותומכיהם יידעו שישראל לעולם לא תיכנע לדרישותיהם של טרוריסטים..." אנחנו לא יכולים לנצח במלחמה הזו בלי להבטיח שחמאס יאבד את השליטה.

"אם חמאס יוכיח לשאר הג'יהאדיסטים מסביב לעולם שהשיטה שלהם עבדה, זה יהיה הסוף של הציוויליזציה. במקום להפגין נגד הממשלה למה שלא נפגין נגד צרפת שמכירה במדינה פלסטינית ומתגמלת טרוריסטים? למה אנחנו לא מפגינים נגד שגרירויות אחרות?"

מאוחדים ונחושים

איילה חסון: "אתה מאמין שזה אפשרי, להביס את חמאס?"

חסן יוסף: "זה אפשרי. אבל אנחנו חייבים לעשות את מה שזה דורש. אנחנו צריכים להיות סבלניים יותר ובעלי חוסן. כשחמאס מסתכל עלינו ורואה שאנחנו מאוחדים ושאנחנו נחושים ולא מתכוונים לוותר בגלל המלחמה הפסיכולוגית הזו, שאנחנו נילחם עד הסוף ולא משנה כמה זמן זה ייקח, והחטופים חשובים לנו מאוד אבל כך גם הניצחון של העם היהודי. ברמה העולמית לתבוסה יהיו השלכות קטלניות עבור העם היהודי ברחבי העולם. זו הדאגה הכי גדולה שלי כרגע.

"ותבוסה יכולה לקרות רק אם נמשיך להיות מפולגים. זו העדיפות עכשיו. יש לנו עבודה חשובה הרבה יותר מלהאשים אחד את השני ואת עצמנו. אנחנו צריכים להפסיק לעשות את זה, כי זה מה שהופך את העם היהודי למדהים וזו הסיבה לכך שאני בטוח שהעם הזה הוא עם מיוחד מאוד וזו הסיבה שעל אף המתקפות נגדי מצד פחות או יותר כל העולם, לא אכפת לי מכך, כי אני משקיע את האנרגיה שלי באנשים שאני אוהב ושאכפת לי מהם ושאני מרגיש את הכאב שלהם, כי אין הפרדה. ישראל זה אני. ובשבילנו לנחול ניצחון מוחלט יציב אותנו במקום כל כך מיוחד בעולם, אבל אם אנחנו חס ושלום נובס או שהרוח שלנו לפחות תובס, אז העולם יבוא בעקבותינו".

המפתח לניצחון המוחלט

דבריו של חסן יוסף הם הכנה חשובה לראש השנה, היום ש־"על המדינות בו יאמר איזו לחרב ואיזו לשלום". מהלכה של תפילת ראש השנה, כפי שביאר הרמח"ל ב"מאמר החכמה", עוסקת בתיקון העולם ובתהליך הנדרש כדי להביא לתיקונו. וכך כתב:

"ואולם ביום ראש השנה האדון ברוך הוא עומד כביכול בבחינת מלך על עולמו, ועל כן הנה השעה ראויה להתפלל לפניו שיגלה מלכותו לגמרי בעולם, ויתוקן העולם על ידי זה, ועל עיקר זה נבנה כל הנוסח הנוסף הזה". נבאר את דבריו במאמר החכמה בצורה תמציתית:

בשלב הראשון ישראל יידעו ויגלו את מלכות ה' בעולם: "לדור ודור המליכו לאל, כי הוא לבדו מרום וקדוש".

בשלב הבא, יימשך בעקבות כך תיקון לעולם כולו: "ובכן תן פחדך ה' א־לוהינו על כל מעשיך..."

בשלב הבא, בעקבות האחדות שתהיה בתוך ישראל, יוכלו גם העמים להתאחד סביבנו וסביב המלכת ה': "וייעשו כולם אגודה אחת לעשות רצונך בלבב שלם..."

כשתתגלה מלכות ה' על ישראל והאומות יכירו בשליחות ישראל להעביר את מלכות ה' לעולם כולו, ייתנו אומות העולם כבוד לה' דרך הכבוד לעמו: "ובכן תן כבוד ה' לעמך, תהילה ליראיך, תקווה טובה לדורשיך..." והתוצאה המתבקשת תהיה, העברה מן העולם של כל כוחות הרשע והזדון שמתנכלים להופעת הטוב האלוהי שעובר דרך ישראל: "והרשעה כולה כעשן תכלה כי תעביר ממשלת זדון מן הארץ".

כפי שהבהיר בדבריו חסן יוסף, האחדות בתוכנו קריטית כדי להוביל את תהליך תיקון העולם. רק כך נזכה להמליך את ה' בכך שנעביר ממשלת זדון מן הארץ.

מתוך המאמר שיפורסם בעלון באהבה ובאמונה של מכון מאיר