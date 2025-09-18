הדו"ח השנתי של התוכנית הלאומית למדדי איכות לרפואת הקהילה לשנת 2024, שפורסם היום על ידי המכון הלאומי לחקר מדיניות הבריאות, מצביע על עלייה של כמעט 4% בצריכת תרופות נגד דיכאון בישראל.

לפי הנתון הכולל, נרשמו 675 מרשמים ל-1,000 איש בשנת 2024, לעומת 650 מרשמים ל-1,000 איש בשנת 2023.

הדו"ח מציין כי הערים המובילות בצריכה הן תל-אביב וחיפה, עם שיעורי רכישה של 826 ו-816 מרשמים ל-1,000 תושבים בהתאמה. עוד עולה מהנתונים כי שיעורי הצריכה גבוהים במיוחד בקרב צעירים, ממצא המודגש בדו"ח כמגמה מדאיגה המחייבת מעקב.

מניתוח מגדרי בדו"ח עולה כי נשים צורכות תרופות נוגדות דיכאון ותרופות לשינה והרגעה בשיעורים גבוהים יותר מאשר גברים. עם זאת, בהיקף הכללי נרשמה ירידה קלה של כחצי אחוז בצריכת תרופות לשינה ולהרגעה בהשוואה לשנה הקודמת.

הדו"ח כלל גם התראות נוספות לגבי מצבים בריאותיים ותפקוד מערכת הבריאות: נרשמה עלייה בשיעורי השמנת ילדים וכן המשיכה מגמת הירידה בהתחסנות נגד נגיף השפעת באוכלוסיות בסיכון.