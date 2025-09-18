העיתון האמריקני "וול סטריט ג'ורנל" דיווח כי נשיא ארה"ב דונלד טראמפ מתוסכל מראש הממשלה בנימין נתניהו.

על פי הדיווח, טראמפ אמר למקורביו כי נתניהו מעדיף להמשיך במהלכים צבאיים להכרעת חמאס, במקום מו"מ כפי שמעדיף הנשיא. שיא התסכול, כך נטען, נרשם לאחר התקיפה הישראלית בקטאר.

"הוא דופק אותי", אמר טראמפ בשיחה עם יועציו הבכירים, בהם מזכיר המדינה מרקו רוביו.

מנגד, גורם ישראלי בכיר מסר לעיתון כי מערכת היחסים בין השניים מצוינת, וכינה את הדיווחים ההפוכים "פייק ניוז", תוך שהדגיש כי הערכים והאינטרסים של ישראל וארה"ב מתואמים.

מוקדם יותר השבוע חזר וטראמפ להתייחס להתקיפה ואמר כי ישראל צריכה לנהוג בזהירות בשטחי מדינות שבהן לאורחיה מעורבים גורמי ברית אמריקניים: "הם צריכים להילחם בחמאס אבל קטר היא בת ברית נהדרת של ארצות הברית".

אתר "פוליטיקו" דיווח בשבוע שעבר על דאגה בממשל האמריקני כי התקיפה בקטר פגעה בסיכויי המו"מ להשבת החטופים. לפי מקורות המקורבים לצוות הביטחון הלאומי של הנשיא ולמועצותיו, התסכול כלפי מדיניות נתניהו החריף מאז התקיפה בדוחא, והמסר של גורמים בממשל היה: "זה נראה שבכל פעם שיש התקדמות - נתניהו מפציץ מישהו".