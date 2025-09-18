ישיבת הר עציון הודיעה על פטירתה של הרבנית מרים עמיטל ז"ל (98), אלמנתו של מייסד וראש הישיבה לשעבר הרב יהודה עמיטל זצ"ל.

על פי הודעת הישיבה, ההלוויה תתקיים היום, (חמישי) בשעה 13:00 מבית הלווית שמגר ירושלים. ניחום אבלים יתקיים בביתה שברחוב שחל 21, בשכונת גבעת מרדכי בירושלים.

בנה הוא הרב יואל עמיטל - ר"מ בישיבת שעלבים, שערך כמה מספרי הרב עמיטל. חתניה הם הרב שלמה ברין, מרבני ישיבת הר עציון והרב יהודה גלעד, ראש ישיבת מעלה גלבוע.

הרבנית מרים היא בתו של הרב צבי יהודה מלצר, רבה של רחובות ונכדתו של הרב איסר זלמן מלצר, ראש ישיבת עץ חיים ויו"ר מועצת גדולי התורה.