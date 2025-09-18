מבצע "מרכבות גדעון ב'" בעזה נמשך זה היום השלישי, כאשר כוחות צה"ל ממשיכים לפעול באיטיות ובזהירות בשטח. שתי האוגדות הפועלות - אוגדה 162 ואוגדה 98 - מתקדמות בהדרגה, בשלבים שמוגדרים בצה"ל כ"שלב הגישושים".

הכתב הצבאי דורון קדוש הביא הבוקר בגלי צה"ל ציטוטים מגורמים בצבא לפיהם הכוחות לומדים את תוואי השטח ואת תנועת האויב, בעוד מחבלי חמאס שנותרו בעזה מתבצרים בלב העיר ונמנעים ממגע ישיר עם הכוחות.

עוד פורסם כי היקף התמרון הקרקעי מושפע מקצב פינוי האוכלוסייה: כניסת אוגדה 36, שתוכננה להיכנס יחד עם שתי האוגדות הראשונות, נדחתה במספר ימים בשל פינוי איטי של אזרחים. עם זאת, קצב הפינוי גובר בימים האחרונים, ובצה"ל מעריכים כי אוגדה 36 תצטרף בקרוב ללחימה.

במקביל, בצה"ל מעריכים כי כשני שלישים ממחבלי חטיבת העיר עזה של חמאס כבר עזבו את העיר ונמלטו דרומה למרחבים ההומניטריים.

על פי נתוני צה"ל, מאז תחילת המבצע חוסלו קרוב ל-200 מחבלים, בקצב של כ-15-20 ביום. מרבית הסיכולים מתבצעים על בסיס מודיעין מדויק, כאשר המחבלים עצמם שוהים לרוב במרחבים תת-קרקעיים ואינם נעים חשופים בשטח.