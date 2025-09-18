בעולם משתנה, שבו שאלות על זוגיות, נשיות, אינטימיות וגוף מופיעות מוקדם יותר וחדות יותר - נשות מקצוע רבות מוצאות את עצמן נדרשות לכלים חדשים.

לא רק ידע - אלא גם עומק רגשי, רגישות, הלכתיות מדויקת, ובעיקר - שפה מחברת, שלא מבטלת את הקודש בשם הרגש, ולא את הרגש בשם הקודש.

שם, בדיוק שם - נכנסים לתמונה הקורסים של מכללת פוע"ה: "הדרכה לחיי אישות" ו"הדרכה למיניות בריאה". שני קורסי דגל שפותחו בתחום הבית והמשפחה מתוך צורך אמיתי בשטח - והפכו במהרה לאבן שואבת למדריכות, יועצות, נשות חינוך ומלוות.

רוצה להדריך מתוך עומק, הלכה ורגש? מכללת פוע"ה מחכה לך

"לכל אישה שעובדת עם נשים - מורה, מדריכה, יועצת - מגיע מקום שבו היא תוכל ללמוד באמת. לדבר על רגשות, על גוף, על גבולות, על תקשורת. הקורסים האלו נותנים גם ידע - אבל יותר מזה, הם בונים אותך כאדם", אומרת גב' איטה מס, מרצה ומובילת קורס "הדרכה לחיי אישות", פסיכותרפיסטית ומטפלת זוגית.

אבל מה באמת מייחד את הקורסים של מכללת פוע"ה? לשם כך, שוחחנו עם בוגרות הקורסים, מרצות ורכזות - שפתחו בפנינו צוהר למסע האישי והמקצועי שהן עברו.

"הלכה שמכירה במציאות, ומקצועיות ללא פשרות"

גליה בירנבאום, בוגרת קורס הדרכה לחיי אישות וקורס מיניות בריאה ומנהלת השלוחה הצפונית של מכון פוע"ה, מספרת: "אני מגיעה מהשטח. פוגשת נשים. שאלות. חיפשתי מענה מדויק יותר, כדי להיות כתובת ראשונית עבור הפונות. היה לי ברור - זה חייב לבוא ממכון פוע"ה. ההלכה המכירה במציאות, ומקצועיות ללא פשרות. זו עוצמה נדירה".

"לא היו לי חששות," היא מדגישה. "רק תפילה שהלימוד יהיה מדויק, לתועלת, ובקדושה - וכך באמת היה".

ומה זה שינה עבורך? "הלימוד העשיר והמקיף דייק לי את החיים כאשה וכרעיה. זה קורס שנותן כלים יישומיים לחיים - בקדושה, בשמחה, בעונג. אני ממליצה עליו לכל מדריכה, ובפרט למי שכבר עברה קורסים קודמים ורוצה לעלות קומה נוספת".

לראות את כל התמונה

גליה, שהיא גם בוגרת קורס "הדרכה למיניות בריאה", שיתפה אותנו בתהליך עמוק לא פחות: "אחרי הדרכת כלות במכון, רציתי להמשיך. מיניות בריאה זה יסודות. זה לא רק הדרכה לכלות - זה איך מדברים עם תלמידות, עם בנות נוער, עם אמהות. איך עונים לשאלות בלי להיבהל. איך יוצרים שפה חדשה - בריאה ומשמחת".

הקורס, בהובלת מרצות כמו גב' יפעת לוין - יועצת חינוכית ויועצת לחיי אישות - נבנה בדיוק לשם כך. "זה מסע שמתחיל מבפנים", מסבירה לוין. "מהגוף שלי. מהאמא שאני. מהמורה שאני. מיניות זה לא רק נושא - זו גישה. זו קדושה, זו נוכחות, זה להיות אישה".

לא רק ידע - אלא שליחות: להפוך לכתובת אמיתית לנשים

המפגשים בקורס לא עוסקים רק בהלכה או בפסיכולוגיה - אלא מפגישים את המשתתפות עם סוגיות מהחיים. "פסיפס של אנשי רוח ואנשי מקצוע יצרו כאן לימוד מרתק ועדכני בתוך מרחב שהוא גם בטוח וגם מעמיק", מתארת גליה, "פשוט ידע שלא קיבלנו בשום מקום אחר".

לא עוד "שיחה לפני החתונה"

מוריה לוי, רכזת תחום הדרכת כלות במכללה, מצביעה על שינוי תודעתי שצריך לקרות: "הדרכת כלות זו לא שיחת סיום קורס, אלא שער לעולם של קדושה, רגש וזוגיות. מדריכה טובה לא רק מעבירה ידע - היא מלווה, היא משפיעה, היא מכוונת".

לדבריה, מכללת פוע"ה היא מקום שמכין מדריכות באופן שלם: "בהלכה - הרבנים מעבירים מתוך עומק ובבהירות. ברפואה - מיטב המומחים. והמרצות - נשים יראות שמיים, עם רגישות וחיבור חינוכי. זה מה שיוצר את ההבדל".

ומהן שתי ההמלצות שלה לכל מדריכה שרוצה להעמיק? "קורס הדרכה לחיי אישות, וקורס מיניות בריאה. שניהם מעניקים כלי נפש ופרקטיקה ברמה הגבוהה ביותר. הם מאפשרים למדריכות לדייק את עצמן - ולעזור באמת".

מקצועיות, קדושה ונשמה אחת

אז מה הופך את הקורסים של מכללת פוע"ה למה שהם? התשובה טמונה לא רק בתכנים - אלא באנשים שמובילים אותם. "הרבנים כאן הם תלמידי חכמים שמכירים לעומק את המציאות הרפואית והרגשית", מתארת גליה. "יש כאן תורה חיה. אשרינו שיש מכון כזה".

ואם תשאלו את הבוגרות מה לקחתן מהקורס - התשובות חוזרות על עצמן: שפה חדשה. כלים רגשיים. דיוק הלכתי. ברכה לבית. ומעל הכל - היכולת להיות שליחה נאמנה לטהרה, לחיים של קדושה, לחיבור מחודש בין גוף לנשמה.

לסיכום

הקורסים של מכללת פוע"ה לא מדברים רק אל הראש - אלא גם אל הלב. הם לא רק מלמדים - הם בונים. מדריכה, יועצת, אשת חינוך - אם את מחפשת דרך עמוקה ומשמעותית יותר ללוות נשים, זוגות ונערות - ההזמנה פתוחה גם עבורך.

הרב מנחם בורשטין, מייסד וראש מכון פוע"ה: "ההכשרה במכון פוע"ה לא מסתפקת בידע הלכתי ורפואי - היא מבקשת להעניק כלים של רגישות, אחריות ושליחות. הדרכה לחיי אישות ולמיניות בריאה היא לא עוד קורס - אלא שליחות של קירוב, של חיבור בין גוף לנשמה, בין קודש לחולין. זהו מענה של תורה לחיים עצמם".

כפי שניסחה זאת גליה: "תבואי. רווח נקי שלך, ושל הזוגיות שלך - עוד לפני שתחליטי להפוך לשגרירה".

ההרשמה לקורסים במכללת פוע"ה בעיצומה!

אם את מרגישה שהגיע הזמן לדייק את הכלים שלך, להעמיק בידע ולהביא שפה חדשה של קדושה וחיבור - זה המקום שלך.

מספר המקומות מוגבל. שרייני את מקומך כבר עכשיו