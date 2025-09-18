כחודש לאחר שהקימו מתחם קראוונים בדרום הארץ, נערכות משפחות גרעין "חלוצי עזה" מתנועת נחלה לשלב הבא בדרך לשיבת ההתיישבות ברצועת עזה - שהות חג הסוכות בניסנית, שבתחום התוחמת הצפונית של הרצועה.

הצעד מגיע בהמשך לפרסום סקרים ציבוריים בהם נמצא כי למעלה מ־50% מהציבור הישראלי תומך בהתיישבות מחודשת בעזה. לדברי משפחות הגרעין, המעבר הזמני נועד להכין את הקרקע לשיבה קבועה ליישובי הקבע שפונו בתשס"ה.

"עברנו לקראוונים כדי להיות כמה שיותר קרובים לעזה, עד שנוכל לחזור ולהתיישב מחדש בתוך ניסנית, אלי סיני ודוגית", מסרו המשפחות.

דניאלה וייס, יו"ר תנועת נחלה, התייחסה לחג הסוכות הקרוב ואמרה, "חג הסוכות הקרוב מסמל עבורנו לא רק את הישיבה בסוכה אלא גם את השיבה אל עזה. ניסנית היא היעד המידי - זו רק תחילת הדרך, ממנה נמשיך לכל חבל עזה עד להקמת יישובים יהודיים בכל רצועת עזה."

על פי הודעת התנועה, למעלה מאלף משפחות כבר חתמו על התחייבות עקרונית לעלות לקרקע. ההיערכות לקראת סוכות בניסנית מסומנת כשלב משמעותי בתהליך ההקמה המחודשת של יישובים יהודיים בצפון הרצועה.