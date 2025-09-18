ראש השב"כ לשעבר, יורם כהן, שיגר מכתב לוועדת גרוניס שתדון במינויו של האלוף (מיל') דוד זיני לראש שירות הביטחון הכללי. כהן התריע כי מינוי כזה עלול לפגוע בעצמאות השירות ובחוקיות פעולתו.

במכתבו כתב כהן כי "קיים חשש שיופעל הלכה למעשה על ידי מי שמינה אותו ויעשה שימוש בסמכויותיו - לרבות סמכויות ביטחוניות ואזרחיות - באופן שאינו עומד באמות מידה מקצועיות וייתכן שלא בהתאם לחוק".

במכתב הוא הזכיר בקשה שקיבל בעבר מראש הממשלה נתניהו להסרת הסיווג הביטחוני של נפתלי בנט, בגלל בעיית אמינות בסיירת מטכ"ל. "דוגמאות נוספות מהן ניתן להסיק כי מדובר בדפוס פעולה חוזר ומתגבר של רה"מ נתניהו התרחשו בעת כהונת ראש השירות רונן בר".

כהן הדגיש כי אינו מכיר אישית את זיני, אך לטענתו מגוון התפקידים שמילא בצה"ל "אינו בסיס מספיק למינויו לראש השירות. התיאור בתצהירו של רונן בר - הוצאת המזכיר הצבאי והקלדנית מהחדר מזכיר את האופן שבו בחר רה"מ להציע למועמד את התפקיד - הוא ורה"מ ברכב, בביקור בצאלים, בלי נוכחות המזכ"צ. אם ההצעה הייתה ראויה ולגיטימית, מדוע בחר רה"מ להציע אותה באופן כזה?".

לדבריו, "נושא משרה ביטחונית כה בכירה לא רשאי להיות 'חייב' דבר לממנה. הוא צריך להיות חייב רק לישראל, חוקיה ועקרונות הדמוקרטיה. נאמנות ראש השירות חייבת להיות נתונה ללא צל של פקפוק לממלכה ולא למלך. אישור מינוי המועמד לתפקיד ראש השירות יהיה בו משום 'לפני עיוור לא תיתן מכשול', מאחר שניתן לצפות בוודאות שבמוקדם או במאוחר ישוב רה"מ ויעמיד את ראש השירות בדילמת הנאמנויות. בנתונים שלפנינו, ספק רב אם המועמד מספיק מנוסה ובעל כתפיים רחבות מספיק בתחומים הרלוונטיים לעבודת השירות, ובפרט לאתגרים בפני ראש שירות בישראל".